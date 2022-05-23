Гигантский астероид приблизится к Земле в эту пятницу

По данным НАСА, гигантский астероид примерно 1,8 километра в диаметре пройдет мимо Земли в пятницу 27 мая.

Астероид 7335 (1989 JA) пролетит мимо нашей планеты на расстоянии примерно четыре миллиона километров, но из-за его чудовищных размеров и близкого прохода он был признан НАСА «потенциально опасным».

Ученые говорят, что 7335 (1989 JA) является одним из более чем 29 000 околоземных объектов, которые ежегодно отслеживает НАСА. НАСА сообщает, что 7335 (1989 JA) – самый большой астероид, который приблизится к Земле в этом году и значительно крупнее, чем 99 процентов отслеживаемых околоземных объектов.

По оценкам ученых, объект движется со скоростью около 76 000 км/ч – более чем в 20 раз быстрее, чем пуля, выпущенная из пистолета.

В 2019 году ученые предполагали, что объект пройдет рядом с нашей планетой 29 мая. Это говорит о том, что не всё во Вселенной поддается вычислению при помощи моделирования, а лишь приблизительно.

В январе 2022 года НАСА отслеживало астероид аналогичного размера, который также оказался в относительной близости от Земли. Диаметр астероида, известного как (7482) 1994 PC1, оценивался примерно в один километр. Небесное тело также было классифицировано как потенциально опасное, но 18 января благополучно прошло мимо Земли.