Йети имитируют плач младенцев, чтобы заманить людей

У некоторых криптидов, особенно у йети, нередко отмечается одна жуткая особенность – похоже, чтобы они намеренно имитируют крики и плач человеческих младенцев, чтобы подманить к себе людей.

Зачем им это надо, непонятно. Возможно, чтобы напасть на людей как на добычу, либо чтобы отвлечь от чего-то, заманить куда-то, заставить заблудиться, сбить со следа или чего-то еще.

В 1964 году в маленьком городке Эннис, штат Техас, произошла целая серия встреч с двуногим волосатым существом ростом 2,5-3 метра. Примечательно, что почти все встречи произошли в районе старого (а ныне и вовсе разрушенного) моста через ручей, который местные жители прозвали “Мост плачущего младенца” (Cry-Baby Bridge).

Прозвище такое мост получил из-за того, что рядом с ним регулярно слышали детские крики, словно где-то под мостом лежал ребенок и надрывно захлебывался плачем. И когда люди видели тут йети, они почти всегда одновременно слышали и этот плач.

Причем многие очевидцы были согласны с тем, что плач “младенца” и йети были взаимосвязаны, то есть именно йети издавал такие звуки. И именно поэтому никто из них не предпринимал попыток поискать ребенка под мостом, они понимали, что реального ребенка там нет.

В 1969 году жители Энниса снова стали видеть йети и снова это происходило в основном у старого моста и сопровождалось младенческим плачем. Волосатое существо наблюдали на протяжении примерно пяти недель, причем если в 1964 году оно ходило вертикально (на двух ногах как человек), то в 1969 многие видели его бегающим на четвереньках.

Однако даже двигающийся на четвереньках этот монстр выглядел человекоподобным и не являлся медведем или одичавшей собакой, как уверяли очевидцы.

К слову, неподалеку от Энниса находится кладбище Крайер Крик (“Плачущий ручей”) и его название тоже связано со странными криками, то ли детскими, то ли женскими, которые слышали в этих местах как минимум с середины 19 века.

Многие скептики считают, что суеверные сельские жители просто слышали пугающие крики лисиц (они в самом деле похожи на крики женщин) или других животных. Однако эти сельские жители как правило являются потомственными охотниками и отлично разбираются в лесных животных, в том числе их криках. Они навряд ли спутали бы лисьи вопли с плачем человеческого младенца.

Идем дальше. В октябре 1973 года исследователь паранормальных явлений Стэн Гордон изучал странный случай в Пенсильвании, где целая группа местных жителей увидела в сумерках приземляющийся на поле НЛО, одновременно услышав громкий звук, очень похожий на плач младенца.

Когда люди подошли ближе, они рассмотрели довольно большой куполообразный объект, севший на траву. Они все еще слышали “крик младенца” и пытались осмотреть объект, чтобы понять, где находится ребенок. А потом, к ужасу очевидцев, они увидели двух высоких волосатых йети, которые появились откуда-то из темноты и направились прямо к ним.

Тут же началась паника и мужчины разбежались, стреляя по существам из ружей. Пули, похоже, не подействовали на существ, но те быстро куда-то пропали, как и НЛО. И, конечно же, когда люди позже осмотрели все это место, они не нашли никаких следов ребенка.

Учитывая, что люди подошли к НЛО, привлеченные в основном криками младенца, создается впечатление, что это и была цель неведомых существ – заманить этим криком людей поближе, чтобы потом напасть на них.

Следующую историю рассказал британец Боб Кэрролл, который лично столкнулся с этим в январе 1972 года на 39-м мосту канала Шропшир Юнион в Англии. Было ранее утро и Кэрролл ехал в соседний город Ньюпорт. Все шло совершенно нормально, пока он не заехал на тот самый 39-й мост.

Внезапно Боб ощутил сильное ПРЕДЧУВСТВИЕ и тут же затормозил. А через пару секунд после этого он увидел впереди гуманоидное существо, покрытое волосами с ног до головы. Существо вышло из-за деревьев, со звериной ловкостью и скоростью перебежало на другую сторону моста и куда-то пропало.

Рост существа был не сильно большим, метра полтора, но оно выглядело очень мускулистым. Кэрролл остановился на краю, вышел из машины и стал осматривать мост. И в этот момент он услышал то, что больше всего напомнило ему громкий и надрывный младенческий плач.

Крики эти были очень громкими, настолько, что Кэрролл слышал как эхо от них разносится по округе. И, хотя Кэрролл ощутил инстинктивное желание помочь ребенку, которые вероятно оказался в беде, он умом понимал, что там нет реального ребенка.

Более того, он отчетливо связал возникшие крики младенца с тем странным обезьяноподобным существом, которое ранее исчезло в районе моста. Он почувствовал, что это существо знает о нем и, вероятно, наблюдает за ним, а еще хочет заманить к себе поближе.

Кэрролл мудро решил просто убраться подальше от этого места и, может быть, спас этим решением себе жизнь.