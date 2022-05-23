 

DM – Бельгия первой в мире ввела карантин из-за оспы обезьян

23.05.2022, 8:05, Разное
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Органы здравоохранения Бельгии ввели 21-дневный карантин для, тех у кого подтвердилась оспа обезьян, пока в стране выявлено три случая заболевания, передаёт Daily Mail. При этом на данный момент случаи заражения зарегистрированы уже в 14 странах, а в Великобритании число заболевших возросло до 20 человек.


AP

Бельгия стала первой в мире страной, которая ввела трёхнедельный карантин для заболевших оспой обезьян на фоне того, что вспышки вирусного заболевания подтверждены в 14 странах, а в Великобритании врачи предупреждают о «значительном росте» случаев заболевания, сообщает Daily Mail.

Бельгийские органы здравоохранения приняли решение о том, что те, кто заразился вирусом, должны будут самоизолироваться в течение 21 дня после того, как в стране было зарегистрировано три случая заболевания. Трёхнедельный карантин не распространяется на контактировавших с больными, но им необходимо следить за своим состоянием.

Считается, что все случаи заражения, первый из которых был зарегистрирован в пятницу, связаны с фестивалем в портовом городе Антверпене. 

Карантин пока не объявили в Великобритании, но в стране наблюдается значительный рост случаев заболевания. В субботу министр здравоохранения Саджид Джавид сообщил, что ещё 11 британцев получили положительный результат на вирус, в результате чего общее число заболевших достигло 20 человек. В числе заболевших есть ребенок, который находится в критическом состоянии в лондонской больнице. При этом по всей Европе зарегистрировано ещё около 100 случаев заражения.

Как отмечает издание, обычно болезнь протекает в лёгкой форме, и большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель без лечения. Однако оспа обезьян может оказаться смертельной: штамм, вызвавший нынешнюю вспышку, убивает одного из 100 инфицированных.

В Португалии зарегистрировано 14 подтверждённых случаев и 20 подозрений на оспу обезьян. По другую сторону Атлантики в Канаде зарегистрировано два подтвержденных случая и 20 подозреваемых. Также случаи заболевания зарегистрированы в Италии, Швеции, Бельгии, Германии, Нидерландах, Франции, Израиле, Швейцарии и Австралии.



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