Мнение: Важно полное доверие

А вот еще один перл от Мардана (который, замечу, пока что всю «войну» ведет в Москве – из телестудии «Останкино» или из радиостудии «Комсомольской правды»). Сегодня он пишет у себя в телеграме:

«Война на глазах приобретает все приметы войны религиозной. Мы – воины Света. Они – армия тьмы. Поскольку это – сатанисты, самым правильным их было бы сжигать живыми. Инквизиторы были не дураки».

Мардан пишет, что хотел бы сжигать украинцев живьем. Здесь, как нас учат беженцы из нацистской Германии, самое важное – отнестись к его словам с полным доверием. То есть: если человек-мардан говорит, что хочет сжигать людей живьем – то это ни в коем случае не значит, что он шутит, или преувеличивает, или что это такая метафора, или гипербола, или «не может же он», или «это просто пиар» и т.п. Нет – это именно означает, что они (он и большая часть из 90 тысяч подписчиков его канала, или миллионов, смотрящих на его выкрутасы по телевизору) хотят сжигать людей живьём, и непременно этим займутся, как только представится малейшая возможность. Не должно быть иллюзий.