В освобожденном Мариуполе прошел первый футбольный матч

Построенный заводом Ильича спортивный комплекс в Мариуполе, оснащенный крытым футбольным полем и залами для бокса, уже принял свою первую игру, рассказал газете ВЗГЛЯД мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Товарищеский футбольный матч между командами администрации города Мариуполь и молодежной командой города закончился победой городской администрации со счетом 4:3, отметил он.

Ранее Иващенко сообщил, что в Мариуполе начали работать общественный транспорт и автозаправочные станции.

В прошлую субботу в городе начала работу главная торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами, также здесь можно приобрести хозяйственные товары. Замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Хаджинов заявил, что к системам энергоснабжения будут подключены сразу десять многоэтажек 20-го микрорайона.

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