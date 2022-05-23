 

В Мариуполе заработали четыре больницы

23.05.2022, 6:01, Новости дня
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Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают четыре из пяти больниц.

«На сегодняшний день у нас три больницы прошли регистрацию… На данный момент работает четыре больницы… Нам осталось запустить еще одну», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Иващенко сообщил, что общественный транспорт и автозаправочные станции начали работать в Мариуполе.

Также в городе начала работу главная торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами, также здесь можно приобрести хозяйственные товары. Замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Хаджинов заявил, что к системам энергоснабжения будут подключены сразу десять многоэтажек 20-го микрорайона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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