В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк

Украинские силовики еще могут воспользоваться шансом и покинуть город Северодонецк, за который идут бои в Донбассе, сообщил военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Игорь.

«На данный момент у противника есть шанс выйти из окружения, небольшое узкое горлышко в направлении населенного пункта Краматорск», – приводит РИА «Новости» слова военнослужащего Народной милиции ЛНР, стоящего на позициях под Северодонецком.

Он уточнил, что пока украинские военнослужащие не воспользовались данным шансом, однако их «дожмут».

В прошлый четверг посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и отказались выполнять боевые задачи.

Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.

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