Мнение: Односторонние санкции доказывают, что хранить активы в США больше небезопасно

Односторонние санкции доказывают, что хранить активы в США больше небезопасно

Китайское издание Global Times о том, что хранить деньги и активы в США больше небезопасно. Для Китая происходящее весьма актуально, так как впереди война на Тайвань, а Китай является крупнейшим держателем американского долга, который в один прекрасный момент могут не вернуть. И это касается не только различных облигаций, но и собственно китайских активов, которые объявят "активами авторитарного коммунистического режима, которые демократам со светлыми лицами можно воровать".

Односторонние санкции доказывают, что хранить активы в США больше небезопасно

Министр финансов США Джанет Йеллен недавно заявила, что для США «сейчас будет незаконным» арестовать российские государственные активы для оплаты восстановления Украины. Впрочем, слова Йеллен — это, пожалуй, не конец привлекающего внимание спора о том, стоит ли арестовывать российские активы; это может стать началом новой дискуссии о том, как на законных основаниях арестовать эти активы.

Согласно сообщению «Голоса Америки» (VOA) от 29 апреля, администрация Байдена просит у Конгресса дополнительные юридические полномочия, чтобы облегчить правительству США захват активов российского правительства и «олигархов» и перевод доходов на Украину. Эта новость появилась после того, как некоторые европейские политики предположили, что их страны могут использовать захваченные российские активы для восстановления разрушенной Украины.

По словам Йеллен, вполне естественно, что «мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть цены», но, похоже, она не хочет, чтобы замороженные российские активы играли роль в восстановлении Украины. По сообщению агентства Reuters, представители министерства финансов США выразили обеспокоенность по поводу создания прецедентов и подрыва доверия других стран к хранению активов своих центральных банков в США. Мы считаем, что Йеллен прекрасно осознает серьезность проблемы. Похоже, существует преднамеренная стратегия «хороший полицейский, плохой полицейский» — Белый дом играет активную роль в призывах к захвату российских активов, пытаясь утешить своих союзников в Европе, в то время как Йеллен пытается утешить рынок рациональным голосом, который помогает убедить инвесторов в том, что держать свои активы в США по-прежнему безопасно.

Их маленькая уловка кристально ясна для международных инвесторов и должна быть осуждена. В результате односторонних санкций США заморозили активы россиян и их правительства на десятки миллиардов долларов. Если иностранные активы — государственные и частные — могут быть заморожены за долю секунды страной с резервной валютой, преследующей эгоистичные политические интересы, политикам не следует даже тратить время на заявления о том, что людям безопасно хранить свои активы в стране. Доверие к США в экономическом мире было подорвано их решением заморозить российские активы с помощью односторонних санкций. Даже если США переведут доходы в Украину, заморозки активов было достаточно, чтобы люди потеряли доверие к стране.

Это доказывает, что США больше не являются безопасным местом для хранения резервов. У США есть глобальная финансовая гегемония, но такая гегемония двусторонняя. США должны предоставлять услуги миру, и они зависят от мировой поддержки. Если США злоупотребят своим положением, чтобы использовать санкции в качестве геополитического инструмента против соперников, это станет похоронным звоном для их финансовой гегемонии. Санкции в отношении финансовой системы России, такие как замораживание резервов центрального банка, вероятно, станут поворотным моментом для финансовой гегемонии США.

Большая часть казначейских облигаций США принадлежит иностранцам. Поскольку все больше стран сокращают свои вложения в казначейские облигации США, понятно, что Йеллен хочет ослабить напряженность, вызванную падением репутации США, но ее усилия обречены на провал. Односторонними санкциями США возвращают мир в эпоху беззаконных джунглей. Теперь все больше людей беспокоятся о безопасности своих активов в США. Если США сделают еще один шаг в захвате иностранных активов, доверие к США будет полностью подорвано.

США трудно придумать односторонние санкции, которые навредят только России или навредят России больше, чем США. Таким образом, Вашингтону нужно подумать, что делать дальше. Мир также является свидетелем глубокой перестройки своих традиционных моделей, поскольку страны думают о том, как избежать побочных эффектов односторонних санкций США.

https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266185.shtml – цинк

Вторичный отток финансовых активов из США (особенно китайских) в свете вышеуказанных тенденций, уже на средней дистанции нанесет США куда как больший ущерб, чем украденные у РФ 100 или 200 млрд. долларов, которые она отчасти компенсирует сверхмаржой от зашкаливающих цен на энергоресурсы. Как показывают события последних двух лет, администрация Байдена предпочитает решать проблемы путем работы печатного станка, а значит никаких предпосылок для прекращения роста инфляции в США просто нет. Поэтому администрации Байдена важно добиться какой-то победы на Украине до промежуточных выборов осенью этого года, иначе Дем.партию ждет политическая катастрофа порожденная внутренней экономической политикой на которую будут наслаиваться проблемы порожденные политикой внешней. Такие деятели как Маск уже чувствуют запах жаренного и уже сейчас перебегают в лагерь республиканцев, чтобы оказаться на стороне победителей.

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