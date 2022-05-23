Мнение: ЖЖ-патриотизм?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В понедельник выложил в YouTube первый выпуск ВИДЕОгазеты «Обыкновенный садизм».
За неделю видеозапись набрала 11 293 просмотра.
Но вот что интересно. Текстовую версию «Обыкновенного садизма», выложенную в ЖЖ просмотрели почти 39 тыс читателей. Только на моей странице – 8203 просмотра.
А вот переходов из ЖЖ в YouTube – ничтожно мало, всего несколько сот.
Это потому что большинство пользователей ЖЖ – настоящие патриоты и по иностранным ютубам не шастают?
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет