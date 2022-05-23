 

Мнение: ЖЖ-патриотизм?

23.05.2022, 4:55, Разное
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В понедельник выложил в YouTube первый выпуск ВИДЕОгазеты «Обыкновенный садизм».

За неделю видеозапись набрала 11 293 просмотра.

Но вот что интересно. Текстовую версию «Обыкновенного садизма», выложенную в ЖЖ просмотрели почти 39 тыс читателей. Только на моей странице –  8203 просмотра.

А вот переходов из ЖЖ в YouTube – ничтожно мало, всего несколько сот.

Это потому что большинство пользователей ЖЖ – настоящие патриоты и по иностранным ютубам не шастают?

Источник: Ирек Муртазин



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