Мнение: О самом беспардонном обмане… Ну как же так?

Всё, расходимся! Или, точнее, успокаивается. В любом случае нас — нае***ли. Вот ровно все эти чистые и неподкупные люди, которые за всё хорошее и против всего плохого.

Но как же это так ловко у них получилось?

Хотя там, где на кону гигантский экономический интерес, масштабы средств более чем соответствуют поставленной цели. И удивляться не приходится.

Итак, «в стане врага» нашёлся перебежчик.

Руководство центральных банков и политические деятели ведущих государств мира преувеличивают финансовые риски, связанные с изменением климата. Об этом заявил высокопоставленный банкир HSBC, глава отдела ответственного инвестирования Стюарт Кирк. И это как раз не простой клерк, а тот, кто «помогает» клиентам находить выгодные инвестиции в компании, которые в том числе противодействуют изменению климата, поддерживают делом и долларом все концепции нулевых выбросов диоксида углерода и вообще «зелёные», как листва этой весной. В общем, прежде «свой».

Но он, видимо, просто устал врать. «Голословные, громогласные, пристрастные, корыстные, апокалиптические предупреждения всегда неверны», — заявил Стюарт Кирк. И добавил, что человечество в целом тратит непропорционально много времени на борьбу с умозрительными климатическими рисками, в отличие от реальных проблем. «У нас инфляция разгоняется, в мире растёт угроза голода, а мне говорят снова и снова тратить время на то, чтобы прогнозировать, какие изменения из-за климата произойдут через 20 или 30 лет: адекватность совершенно не в порядке», — сказал он на конференции, организованной The Financial Times.

Разумеется, его заявления вызвали резкую критику со стороны климатических активистов. Настолько резкую, что банк предпочёл отмежеваться от скандальных заявлений своего сотрудника. Теперь его, возможно, даже уволят. То есть, говорить правду опасно не только в тоталитарной России, но и на «демократическом» Западе. Потому что слишком уж много людей теперь кормятся на климатической повестке. Которая, будем честны, появилась «на столе» исключительно из экономического интереса. После того, как Запад сбагрил в развивающиеся страны основные производственные мощности, чтобы выпускать товары дешевле и без экологических издержек, ему потребовался рычаг воздействия на новых производителей. И таким рычагом стала борьба с вредными выбросами, которые — сюрприз! — вырабатывает реальное производство, а не оставшаяся на Западе сфера услуг и технологий. То есть, климатическая повестка, ставшая дополнительным бременем на производителей физических вещей, а не виртуальных ценностей, оказалась средством, как регулировать их выручку и прибыль. В том числе через экологические квоты и налоги.

И под это дело была создана целая «индустрия», управляющая общественным мнением. Её представители не терпят оппозиционных мнений, а ещё очень не любят, когда им указывают на реальные проблемы вместо высосанных из пальца. Так что естественно, и вокруг «зелёных» сформировалась культура отмены как инструмент принуждения к следованию единственно верному учению.

В общем, теперь хвост крутит собакой?

—