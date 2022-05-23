 

Мнение: Наркотрип в мир чудесной пропаганды

23.05.2022, 4:45, Разное
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Некий “генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин”, член, естественно, партии Единая Россия, окормляет паству у себя в блоге следующими перлами:

“Сорок один вагон с гуманитарной помощью прибыл в Донбасс из России. Давайте, расскажите мне о том, что Россия – “агрессор”, что она “мордор”.
“Мордор” не помогает, “орки” ничего не создают.
Мариуполь возвращается к мирной жизни. Россия, несмотря ни на что. Деньги на восстановление выделяются, российские регионы получили карт-бланш на помощь в восстановлении инфраструктуры украинской территории”.

Блог у члена ЕР в запрещенном на территории РФ Фейсбуке, что, безусловно, много говорит о его политической смелости и раскованности. Ну а 41 вагон – о начитанности: что-то явно в духе гоголевских “30 тысяч одних курьеров”. Только “тысяч” пропущено (давно ж читал Гоголя, еще в школе). Всё ж “41 тысяча вагонов” выглядела бы в тексте, безусловно, убедительнее – просто “41 вагон” звучит как-то совсем сиротливо, не по-имперски.

Но не это меня особенно позабавило. Самое крутое в тексте – конечно, “карт-бланш”.

Как это мило! Российской пропаганд-обслуге велено, стало быть, тот факт, что Путин нагнул насквозь убыточные регионы еще и отщипывать от своих скудных бюджетов средства и ресурсы на “помощь Донбассу”, интерпретировать в духе “российские регионы получили карт-бланш на помощь в восстановлении инфраструктуры украинской территории”.

То есть в создаваемой наркотической картине мира российские регионы, которые лопаются от денег, мечтали день и ночь “как бы нам помочь Донбассу и нашим украинским братьям” – но прижимистый Центр им запрещал делиться, строго приговаривая “оставьте деньги себе!” А тут вдруг расщедрился – и дал карт-бланш, “а! Делайте что хотите!”

Смех смехом, но вообще, конечно, вешать на нищие регионы еще и “поддержку” разбитого в хлам Донбасса – безусловная подляна со стороны правительства и лично Нацлидера. Совсем, видать, в федеральном бюджете плохо с деньгами.

Москва, кстати, в числе “поддерживающих” регионов почему-то не значится – видимо, бедного Собянина решили пожалеть, куда ж столице лишний груз, ей и без того тяжелее всех.

Источник: Размышления вольного социолога



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