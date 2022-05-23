Делегация США собралась в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан

Американская правительственная делегация во главе с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу с 23 по 27 мая посетит Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

«Дональд Лу возглавит делегацию США в поездке в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан с 23 по 27 мая, нацеленную на укрепление отношений США с регионом и продвижение совместных усилий по созданию более <…> процветающей и безопасной Средней Азии», – приводит текст сообщения ТАСС.

В состав делегации войдут также представители Пентагона, Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Корпорации по финансированию международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) и Агентства США по международному развитию (USAID).

В рамках поездки члены американской делегации намерены встретиться с должностными лицами упомянутых стран, представителями бизнеса и гражданского общества. В Таджикистане также планируется проведение ежегодных двусторонних консультаций «для развития экономических связей и укрепления сотрудничества в области безопасности».

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