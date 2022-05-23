США призвали убедить Турцию открыть НАТО доступ в Черное море

Власти США в рамках обсуждения с Турцией членства Финляндии и Швеции в НАТО должны убедить Анкару разрешить кораблям альянса доступ в Черное море, выразил мнение бывший помощник главы Пентагона, основатель и президент Йорктаунского института Сет Кропси в статье, опубликованной изданием The Hill.

Как полагает Кропси, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО «стало бы стратегической выгодой для Североатлантического альянса и для США», а позиция Анкары, которая выступила против вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс, представляет собой «дипломатический сигнал» для вашингтонской администрации, передает ТАСС.

«[Президент Турции Тайип] Эрдоган надеется извлечь все возможные выгоды от стратегического поворота назад к США и НАТО, сохранив при этом полную свободу действий в Сирии и Ливии. США должны ответить своей собственной разносторонней дипломатией», – считает Кропси.

«Президент [США Джо] Байден должен действовать быстро, принять во внимание мотивы Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию для укрепления позиций НАТО в долгосрочной перспективе. Его ответ должен включать побуждающие факторы и уступки», – говорится в статье.

В качестве «побеждающего фактора» США, как полагает Кропси, должны «выступить за смягчение или отмену», санкций, введенных в отношении Турции за закупку ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, возвращение Анкары в американскую программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и одобрение поставки Турции истребителей F-16. «Но США должны не просто подкупить Турцию. Взамен они должны получить согласие Турции на присутствие ВМС НАТО в Черном море. Со стороны Турции это было бы эскалационным решением, которое способно подорвать ее дипломатическую роль между Украиной и РФ, но НАТО получила бы огромную стратегическую выгоду», – поясняет Кропси.

Как он утверждает, в случае продолжения конфликта на Украине РФ «может экономически давить на Украину, препятствуя морскому экспорту» из нее. «Очевидным политическим ответом НАТО, как отметил ранее [бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке] Джеймс Ставридис <…> является система „сопровождения“ [судов], подобная операции Earnest Will (операция по конвоированию кувейтских танкеров, которую ВМС США проводили в Персидском заливе во время ирано-ираской войны – прим. ТАСС). <…> Однако одобрение Турции критически важно для этой миссии», – пишет Кропси.

Эрдоган сообщил 18 мая, что Турция не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает таковой. Аналогичное заявление он сделал 16 мая, отметив, что выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в связи с отказом этих стран выдать Турции лиц, причастных к деятельности РПК.

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