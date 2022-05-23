 

Число граждан КНДР с симптомами лихорадки превысило 2,8 млн человек

23.05.2022, 4:39, Новости дня
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Власти КНДР за прошедшие сутки выявили 167650 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,81 млн, сообщило Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа больных лихорадкой поправились 2,33 млн жителей (82,9%), 479 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 68. Как считают в Сеуле, в число «заболевших лихорадкой» входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Суточный прирост лиц с высокой температурой составляет менее 200 тыс. второй день подряд. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек, передает ТАСС.

Напомним, 12 мая в КНДР выявили первый случай заражения коронавирусом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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