Мнение: Онлайн-карта войны на Украине от “Кота Иванова”

В рамках информационной поддержки.

Война на Украине. Обновляемая онлайн-карта https://geoworld.space/ukraine/.Блог автора https://kot-ivanov.livejournal.com/

Телеграм-канал автора https://t.me/ukranebattle

Кто следил за событиями 2014-го года на Донбассе, прекрасно должны помнить автора, карты которого уверенно входили в топ-2 лучших серий карт по Донбассу-2014.

Репост и популяризация проекта приветствуется Больше карта хороших и разных.

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