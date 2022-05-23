Мнение: Онлайн-карта войны на Украине от “Кота Иванова”
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В рамках информационной поддержки.
Война на Украине. Обновляемая онлайн-карта https://geoworld.space/ukraine/.Блог автора https://kot-ivanov.livejournal.com/
Телеграм-канал автора https://t.me/ukranebattle
Кто следил за событиями 2014-го года на Донбассе, прекрасно должны помнить автора, карты которого уверенно входили в топ-2 лучших серий карт по Донбассу-2014.
Репост и популяризация проекта приветствуется Больше карта хороших и разных.
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Источник: Colonel Cassad
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