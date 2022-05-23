Мнение: Донорно-акцепторная связь

«Блумберг» пишет, что примерно через три месяца российские авиакомпании будут вынуждены начать разбор самолетов на донорские запчасти, чтобы обеспечить эксплутацию хоть каких-то самолетов. Предполагается, что в итоге до половины авиапарка будет таким образом пущено под гаечный ключ.

Есть, наверное, альтернатива: использовать несертифицированные «серые» запчасти от неизвестных производителей или восстановленные тем или иным неясным образом оригинальные запчасти. Правда, помимо «просто» запасных частей есть еще и расходные материалы, всевозможные жидкости, масла и тому подобное. Тут однозначно сливать не получится, придется заливать что есть.

Понятно, что всё это до первого-второго-третьего случая, которые, конечно, спишут на человеческий фактор. Во всяком случае с поиском крайних у нас все в полном порядке. Хоть в чем-то проблем нет.

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