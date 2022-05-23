Мнение: Письмо: “Предложил дружить”

Самое главное, чему мы должны научиться, разбирая письма, это видеть связь настроек и влечений.

Снять корону и поправить локус – это не просто слова, это конкретная внутренняя работа, которая начинается со смены установок (например, “надо всегда держать самооценку высоко” надо поменять на “самооценка должна быть адекватной и реалистичной” – это смена установки) и затем следует смена настроек (в случае с короной – привычка считать себя обычным, нормальным, избавиться от грандиозности).

Как только вы поменяли установку (что такое хорошо, что такое плохо) и поменяли настройки (восприятие себя и своей роли), у вас меняются влечение, вас больше не влечет к вредным вещам, вас не тянет к саморазрушениям.

Это происходит обязательно, в случае любой проблемы, большой и маленькой, смена настроек ведет к смене влечений и смене поведения.

Давайте на типичном примере посмотрим, который мы уже видели в письмах сто раз.

april4rever

Письмо в evolutiolab.

Здравствуйте!

Я не знаю, что делать. Не понимаю, как с этим справиться. Вроде понимаю, что ничего нет, и быть не может, но вот сегодня он появился рядом, и всё, снова накрыло.

(Автора якобы внезапно накрывает некая внешняя сила. На самом деле сила внутренняя и мы сейчас это увидим)

Мы дружим много лет. Мне 32, замужем, очень хочу ребёнка. Он женат, есть ребёнок. У нас были отношения, недолго, лет десять назад.

Когда 3,5 года назад он переехал в другой город, я скучала по нашим тет-а-тет встречам, разговорам. Так получилось, что мы оказались в постели, выпив, конечно. Тогда казалось, что это ничего страшного, но повторилось ещё пару раз.

Был разговор – он начал, я даже не успела одеться, что не хочет изменять жене, как дорожит семьёй. Потом ещё две встречи, уже я сказала, что давай не будем общаться, потому что всё это время мы как бы дружили, он звонил примерно раз в месяц спросить, как дела.

(Автор представляет историю как равновесную обоюдную тягу и равновесные обоюдные преграды. А на самом деле, что понятно из ее рассказа?)

И вот сегодня мы сидим за одним столом на свадьбе общих друзей, потом едем на афтепати, и он говорит, что они с семьёй на выходные в той квартире наших друзей, где мы с ним были полтора месяца назад, и я вспоминаю тот стол, и тот диван, и прочее, и выхожу из бара, он за мной, пытается успокоить. Какое же это унижение.

(Автор пишет про унижение, но ей кажется, что он влечение их взаимно и это хорошо видно из диалога дальше)

Потом позорный диалог в переписке:

Я: Я не понимаю, как ты можешь так спокойно. Я бы тоже хотела так.

Он: Я не знаю, что ответить. Конечно, сейчас я более спокоен, чем в студенческие годы и, слава Богу, научился не проявлять эмоции. Когда я вижу тебя такой расстроенной, я все готов сделать, чтобы этого избежать, но не знаю, что(

Все, о чем мы говорили, я соблюдаю, но этого, похоже, недостаточно(

Я: Я просто дура, это понятно

Он: Нет

Он: И ещё раз нет)

Он: Скорее я очерствел и недостаточно чутко реагирую на ситуацию. Наверное, я могу делать больше. Прости(

Я: Да нет, ты всё правильно делаешь

(О чем этот диалог. Автор недоумевает, почему ее накрывает, а герою все равно. Она ломает голову: ну как так? Предположить, что она ему практически безразлична, автор не может. Ищет другие разгадки этой загадки. Только поэтому унижается и щипцует его, а он притворяется старым больным мертвым жуком, чтобы ее не обидеть)

Я люблю мужа, но его тоже люблю, где-то зацепилась, и не знаю, как выбраться.

(Зацепилась она короной, все время воображает, как он хочет ее, не видит, что он ее избегает практически. Невозможно разлюбить человека, который любит тебя в твоем воображении)

Когда пытаюсь анализировать ошибки, вижу свою жирную точку, спустя три месяца после первой ночи, когда узнала, что его жена беременна. Он потом, когда приехал в мой город, я не хотела видеться, приехал ко мне на работу, сказал, что много лет думал, что мы будем вместе, а теперь все по-другому, предложил дружить. И ещё одну, спустя год, когда я уже вышла замуж и сказала, что мужу не нравится наша дружба, не придумала ничего лучше, чтобы прекратить измены, но прошло время, и было всё снова.

(Она периодически истерит и использует дистанцию как щипцы, а он каждый раз уговаривает ее не страдать. Но ей кажется, что это она разрывает отношения, она пытается вырываться из цепких объятий взаимного чувства)

Я просто хочу никогда о нём не думать, но столько прошлого в голове. Надо избегать встреч в общей компании, но после моих последних сообщений, это же будет, будто мне больно его видеть.

Что надо исправить в своей голове, чтобы любить только мужа?

(Нужно понять, что любовь парня выдумана автором и все)

Спасибо.