В ОП попросили ТИК проверить нарушения избирательного законодательства в Ярославской области

Исполнительный директор НОМ, член Общественной палаты РФ Алена Булгакова потребовала от Территориальной избирательной комиссии Ярославской области провести проверку в связи с нарушением избирательного законодательства в одной из комиссий города Рыбинска.

Свое обращение Булгакова, находящая в Рыбинске с наблюдательской миссией, направила после проверки работы УИК. Как выяснили наблюдатели во время объезда избирательных участков на голосовании главы города Рыбинска, представители УИК №2623 в рамках подготовки надомного голосования взяли с собой 50 бюллетеней, хотя по закону на 16 заявок, поданных на голосование на дому, имели право взяли лишь на два бюллетеня больше, то есть 18, сообщается на сайте НОМ.

По итогам проверки выяснилось, что на надомном голосовании проголосовало ровно столько избирателей, сколько было подано заявок. Таким образом, действия комиссии не повлияли на ход голосования, отметила эксперт.

«Тем не менее, мы считаем такие действия необоснованными и грубыми, и просим ТИК разобраться в ситуации и наказать виновных», – сообщила эксперт.

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