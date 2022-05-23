Президент ВЭФ заявил о необходимости «плана Маршалла» для Украины

Для восстановления Украины нужен новый «план Маршалла», сообщил президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.

«Страна уже достаточно пострадала. Мы должны начать работать над восстановлением. Нам нужен «план Маршалла» для Украины. Именно этого мы хотим добиться в Давосе», – приводит слова президента ВЭФ ТАСС.

По его словам, «частный сектор играет важную роль» в этом вопросе. Бренде считает, что эта работа должна вестись даже без мирного соглашения и она может касаться тех областей, которые находятся под контролем украинских властей. «Речь идет об инфраструктуре, электроснабжении, школах, дорогах и мостах», – сказал президент ВЭФ.

Ранее в Чехии предупредили Запад об огромных финансовых жертвах ради Украины.

Напомним, 8 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада разработают «план Маршалла» по восстановлению Украины. 9 января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла» в целях поддержки демократии. План Маршалла –программа экономической помощи странам Западной Европы в обмен на политическую лояльность Соединенным Штатам. Западная Германия (ФРГ) после окончания Второй мировой получала в рамках плана Маршалла значительные средства на восстановление экономики.

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