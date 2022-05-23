 

Президент ВЭФ заявил о необходимости «плана Маршалла» для Украины

23.05.2022, 3:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для восстановления Украины нужен новый «план Маршалла», сообщил президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.

«Страна уже достаточно пострадала. Мы должны начать работать над восстановлением. Нам нужен «план Маршалла» для Украины. Именно этого мы хотим добиться в Давосе», – приводит слова президента ВЭФ ТАСС.

По его словам, «частный сектор играет важную роль» в этом вопросе. Бренде считает, что эта работа должна вестись даже без мирного соглашения и она может касаться тех областей, которые находятся под контролем украинских властей. «Речь идет об инфраструктуре, электроснабжении, школах, дорогах и мостах», – сказал президент ВЭФ.

Ранее в Чехии предупредили Запад об огромных финансовых жертвах ради Украины.

Напомним, 8 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада разработают «план Маршалла» по восстановлению Украины. 9 января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла» в целях поддержки демократии. План Маршалла –программа экономической помощи странам Западной Европы в обмен на политическую лояльность Соединенным Штатам. Западная Германия (ФРГ) после окончания Второй мировой получала в рамках плана Маршалла значительные средства на восстановление экономики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06.21 / В Германии 20 полицейских заподозрили в участии в ультраправых чатах

15.04.21 / В Украине начали вакцинировать спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры

19.07.21 / CBS News – люди продолжают уничтожать «зелёные лёгкие» нашей планеты в Амазонии

17.10.20 / В Украине новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

18.01.22 / В Кремле выразили обеспокоенность в связи с возможной поставкой на Украину ПЗРК

25.08.20 / VOAэкспресс 24 августа 2020

28.09.20 / Степанов заявил о необходимости финансирования украинской медицины средствами не из госбюджета

18.09.21 / Daily Telegraph – Великобритания заплатит миллионы, чтобы удержать мигрантов во Франции

07.12.21 / В Запорожье установили “Железный трон Востока” из обломков боевой техники и осколков снарядов

21.12.21 / В ЕР обозначили направления работы в весеннюю сессию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика