Президент ВЭФ заявил о необходимости «плана Маршалла» для Украины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Для восстановления Украины нужен новый «план Маршалла», сообщил президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.
«Страна уже достаточно пострадала. Мы должны начать работать над восстановлением. Нам нужен «план Маршалла» для Украины. Именно этого мы хотим добиться в Давосе», – приводит слова президента ВЭФ ТАСС.
По его словам, «частный сектор играет важную роль» в этом вопросе. Бренде считает, что эта работа должна вестись даже без мирного соглашения и она может касаться тех областей, которые находятся под контролем украинских властей. «Речь идет об инфраструктуре, электроснабжении, школах, дорогах и мостах», – сказал президент ВЭФ.
Ранее в Чехии предупредили Запад об огромных финансовых жертвах ради Украины.
Напомним, 8 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада разработают «план Маршалла» по восстановлению Украины. 9 января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла» в целях поддержки демократии. План Маршалла –программа экономической помощи странам Западной Европы в обмен на политическую лояльность Соединенным Штатам. Западная Германия (ФРГ) после окончания Второй мировой получала в рамках плана Маршалла значительные средства на восстановление экономики.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет