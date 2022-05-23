Латентный гей, любящий старух: психологический портрет президента Макрона

Геронтофилия – так в науке называют расстройство полового поведения, когда человек испытывает сексуальное влечение к пожилым людям. Многие жители Франции уверены, что их президент Эммануэль Макрон страдает именно этим недугом. Еще бы, ведь главе Пятой республики всего 44 года, а его супруге Брижит уже под 70.

Вот и психолог Вероника Степанова считает, что политик увлечен старухами. Впрочем, “бабушка с анорексией” может быть нужна главе государства не для сексуальных утех. Эксперт не исключает, что Эммануэль Макрон взял в жены бывшую учительницу исключительно для прекрытия.

Живя с “мамочкой”, президент Франции может ходить на сторону – нет, не к другим женщинам. Автор психологического портрета полагает, что хозяин Елисейского дворца больше склонен к гомосексуализму. Иначе говоря, политик в постели отдает предпочтением мужчинам. Однако ему приходится скрывать свою ориентацию, чтобы не нарваться на неадекватную реакцию со стороны избирателей, отмечает аналитик.

“Снобизм, тщеславие и показушность”,

– именно эти черты, по мнению психолога, присущи французскому лидеру. Более того, она уверена, что политик часто лицемерит, говоря окружающим только то, что они хотят услышать. В целом же, как отмечает Степанова, Франция за годы правления Макрона сильна ухудшилась. Речь идет о грязи на улицах городов, массовых протестах и притоке мигрантов.