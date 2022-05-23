 

Брошенка и вдова – Личное мнение

23.05.2022, 3:00, Разное
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Неделю назад умер Ренат Ибрагимов. Честно говоря, не знаю такого. Прочитала, что певец. Впрочем, песен его я не слышала.


Фото: Соцсети

Заинтересовало другое: у 74-летнего Ибрагимова осталась 34-летняя вдова Светлана. На момент знакомства «молодому» был 58 лет, а молодой (тут без кавычек), выходит, что 18.

Меня поразила стремительная трансформация юной девушки в тётку трудной судьбы за годы совместного проживания с дедом.

Контраст ошеломляющий, согласитесь.


Фото: Соцсети

Предыдущая жена Ибрагимова Альбина тяжело переживала его уход к молодой.

Он сказал: «Мне нужна молодая женщина. С ней пройдут все проблемы, связанные с мужской силой». Три дня я плакала безостановочно. Он меня бросил! Когда мужчина женится, должен понимать, что берет ответственность за женщину. А не выбрасывать, как отработанный материал на помойку жизни.


Ибрагимов с Альбиной. Фото: Соцсети

Мне есть, что сказать по этому поводу.

Женщины мои дорогие, вот до тех пор, пока вы рассчитываете на то, что ответственность за вас возьмёт на себя мужчина, вы так и будете либо в положении молодой вдовы Ибрагимова, либо его предыдущей жены, которую он бросил.

Посмотрите на вдову: спустила в унитаз молодость, которую не вернёшь. Ничего из себя не представляет. Впереди — борьба за хлипкое, в моём понимании, наследство и, собственно, больше ничего. Никаких перспектив лично я для неё не вижу.

Что касается предыдущей жены, то в её словах до сих пор чувствуется обида на того, кто, как она сама выражается, выбросил её, «как отработанный материал на помойку жизни».

Так и живёт уже второе десятилетие, поливая «молодуху».

Моль. Просто моль. Глупенькая девочка из глухой деревни. Приехала пробиваться в жизни любыми путями. 

А ведь и та, и другая могли бы провести жизнь совершенно иначе: взять ответственность за свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь на себя и стать чем-то большим, чем бывшая жена и вдова всеми забытого Ибрагимова. Теперь же, всё, что им осталось, — это перегрызть друг другу глотки за наследство и подружиться.

Обе, на мой взгляд, откровенно плохо распорядились своей жизнью.

Жизнь — самое ценное, самое дорогое, что у меня и у каждой из вас есть. Вот я: доверю ли я за неё ответственность кому-то, помимо Б-га и себя самой? Конечно, нет! Я же не дура.

А вы?

Источник: Лена Миро



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