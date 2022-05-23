Мнение: Два метода

Проблема управления социумом в период социальных кризисов и назревающих катастроф имеет много аспектов. В первую очередь, конечно, обращают на себя внимание сугубо рациональные — как-то динамично падающая управленческая культура, перегрузка информационных управляющих каналов информационным «мусором», усиливающая суверенизация подсистем и так далее. Все эти факторы вносят свой вклад в ухудшение качества управления, причем как это всегда бывает в таких случаях, накладываясь, они создают эффекты взаимодействия, подобные интерференции. В конечном итоге рано или поздно систему накрывает «идеальный шторм», когда негативный эффект каждого фактора складывается в общий и результирующая сумма превышает возможности устойчивости системы.

Однако есть и иррациональные факторы. Их нельзя исчислить, они определяются буквально «наощупь» через сравнительные методы, причем такие методы сильно страдают зависимостью от убеждений и пристрастий наблюдателя, который в принципе не может сохранять объективность, а потому неизбежно влияет на конечный результат. Поэтому, кстати, разные исследователи могут давать буквально противоположные оценки происходящему, хотя рассматривают один и тот же набор событий.

Управление невротизированным обществом (а другого в период кризиса и катастрофы просто быть не может) сводится к двум основным методам: метод купирования и метод усиления.

Метод купирования – «всё в порядке», «всё под контролем», «наверху обладают всей полнотой информации», «власть твердо знает, что делает», «вы недостаточно компетентны, чтобы судить о реальных действиях руководства» и так далее. Думаю, что все мы очень хорошо представляем себе этот метод, так как он у нас буквально перед глазами.

Метод усиления: раз негативные эмоции становятся преобладающими, их нужно довести до максимального значения и перенаправить на некий «ложный флаг», на негодный объект, на того, кого укажет власть. И опять-таки, мы (даже если годами не включаем телевизор) так или иначе, но сталкиваемся с той волной ненависти и поднятия самых низменных и буквально животных чувств (злоба, страх, ярость), которые усиленно вкачивают в массовое сознание всем известные ведущие и топ-пропагандисты. Да и не известные тоже, благо добровольных помощников, сеющих вокруг себя ненависть, именно в такой период становится не просто много, а очень много — зачастую здесь начинает работать метод индукции, когда наиболее невротизированные граждане через эффект толпы становятся центрами кристаллизации и распространяют впитанные распространяемыми Башнями-излучателями негативные волны.

Цель обоих методов — сброс социальной температуры. Первый метод работает на самоуспокоение, второй метод направляет избыточную социальную энергию на выбранный властью объект — на врага. Внутреннего или внешнего — это совершенно неважно. Важно сбить температуру, так как управлять избыточно «горячим» социумом невозможно или слишком затратно, а власть именно в этот период сама находится в крайне «разобранном» состоянии.

Метод купирования по понятным причинам недолгоживущий. Человек может себя успокаивать и уговаривать не обращать внимание на происходящее. Но рано или поздно это перестает работать, и тогда единственным методом иррационального управления становится метод усиления глубинных страхов, злобы и ненависти. Что мы сегодня и наблюдаем — перед нами буквально наведенный психоз, который поставлен на поток всей действующей машиной пропаганды и самой власти. Причем актер может быть убедительным только тогда, когда он вживается в роль, поэтому те, кто учит нас сегодня ненависти, теряют человеческий облик первыми.

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