 

Le Figaro – Байден согласился выделить Украине $40 млрд

23.05.2022, 2:20, Разное
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Президент США подписал закон, в соответствии с которым Штаты выделят Украине $40 млрд, которые пойдут в том числе на закупку военной техники, пишет Le Figaro. Европа, в свою очередь, ограничилась суммой €2 млрд.


AP

Американский президент Джо Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд, пишет Le Figaro. Сделал он это во время своей поездки в Южную Корею. В четверг этот закон был принят в конгрессе. Из этой суммы $6 миллиардов пойдут на оснащение Украины бронемашинами и на укрепление противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за эту помощь на своей странице в Twitter. «Мы с нетерпением ждём эту новую и важную помощь. Она сегодня, как никогда, необходима», — написал он.

При этом РФ заявляет, что ей удалось уничтожить на северо-западе Украины большую колонну вооружений, которую Киеву поставили США.

Впрочем, помогают Украине не только Штаты. 13 мая Европейский союз объявил, что предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму €500 млн. То есть всего его помощь составит €2 млрд, пишет Le Figaro.

 



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