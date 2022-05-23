 

Глава Роспотребнадзора не исключила роста доли дельта-штамма в России

23.05.2022, 1:45, Новости дня
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Доля дельта-штамма коронавируса в РФ может вырасти, если иммунитет к нему будет ослабевать, выразила мнение руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это возможно», – приводит ТАСС ответ Поповой на соответствующий вопрос.

По словам руководителя Роспотребнадзора, плотность иммунитета в РФ пока достаточная, чтобы этот штамм не проявлялся.

По данным надзорного ведомства на 17 мая, в РФ 99,24% случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», 0,3% – на дельта-штамм.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 1054 человека, что на 46,5% меньше по сравнению с 21 мая. Днем ранее в РФ было госпитализировано 1971 человек, на 5,3% меньше по сравнению с 20 мая.

В прошлый четверг замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что существенного подъема заражений коронавирусом в ближайшее время не ожидается, у большинства россиян есть иммунитет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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