Джонсон пообещал добиваться возможности вывоза зерна с Украины

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон будет добиваться, чтобы у Украины появилась возможность экспортировать зерно в другие страны мира, говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Премьер-министр [Соединенного Королевства Борис Джонсон] обязался удвоить усилия, направленные на обеспечение населения Украины необходимым ему продовольствием и гуманитарной помощью, а также добиться того, чтобы у государства появилась возможность осуществлять экспорт в другие страны мира», – приводит текст сообщения канцелярии британского премьера ТАСС.

Джонсон также подчеркнул необходимость того, чтобы все члены мирового сообщества «оказывали Украине помощь в ее борьбе за свободу, как прямо сейчас, так и в долгосрочной перспективе».

В прошлую субботу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается украинским зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.

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