Раньше выщипывали брови, а теперь не можете их восстановить? Лайфхаки, которые помогут отрастить густые волоски
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Мода на тонкие брови давно уже прошла. Современные тенденции красоты предполагают естественность. Но что делать, если вы раньше выщипывали брови, а теперь не можете их восстановить? Эту ситуацию можно исправить. В статье мы поделимся лайфхаками, которые помогут отрастить густые волоски.
Как долго отрастают брови
Если вы годами регулярно выщипывали брови, то процесс отрастания волос будет длительным. Он может занимать от 6 до 12 месяцев. Сильный стресс и другие неблагоприятные факторы могут замедлить восстановление.
Если причиной медленного роста волосков является их частое выщипывание в прошлом, то у вас есть возможность их восстановить. Далее мы расскажем о нескольких способах, которые помогут вам ускорить отрастание бровей.
Отшелушивающие процедуры
Пилинг бровей способствует их росту. Кожа в этой области нуждается в отшелушивании. Скраб помогает удалить омертвевшие клетки, усилить кровообращение и очистить забитые поры. Это позволяет волоскам расти более ровно и при этом не врастать в кожу.
Вы можете приготовить скраб своими руками. Смешайте в равных пропорциях оливковое масло и коричневый сахар. Нанесите смесь на брови массирующими круговыми движениями. Смойте ее через 10 минут.
В качестве альтернативы вы можете использовать щетку для лица с мягкой щетиной. Массируйте ею область бровей, совершая круговые движения. Это поможет удалить мертвые клетки, а также усилить циркуляцию крови и ускорить рост волосков.
Питательные маски
Питательные маски помогают быстрее отрастить густые брови. Вы можете приготовить их сами из простых и доступных продуктов.
Маска из геля алоэ вера поможет вам укрепить брови. Это средство содержит ферменты, которые уравновешивают pH кожи. Гель также увлажняет и питает волосяные фолликулы, что позволяет отрастить густые брови.
Очистите брови с помощью средства для умывания. Затем нанесите на них гель алоэ вера и оставьте его на ночь.
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Вы можете также приготовить питательную маску на основе яйца. Возьмите 1 яичный желток и по 1 столовой ложке молока и сока лимона. Хорошо перемешайте продукты, пока у вас не получится однородная масса. Нанесите ее на чистые брови и держите 20 минут. Затем смойте маску. Это средство содержит витамины и белки, которые укрепляют стержень волоса.
Касторовое масло
Касторовое масло – эффективное средство для отрастания бровей. Оно производится из семян тропического растения. Этот продукт представляет собой очень вязкое масло желтого цвета. Его часто используют для улучшения роста волос на голове, а также ресниц и бровей.
Касторовое масло является естественным антивозрастным средством. Оно обезвреживает свободные радикалы, смягчает и увлажняет кожу, а также способствует выработке коллагена и эластина. Этот продукт защищает волоски бровей от повреждений и делает их более крепкими.
Возьмите щеточку от старой туши и очистите ее от остатков косметики. Окуните ее в касторовое масло и расчешите брови. Повторяйте эту процедуру каждый день перед сном.
Сыворотки
В дополнение к натуральным средствам следует использовать готовые сыворотки для отрастания бровей. В продаже можно встретить большой ассортимент таких продуктов.
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Вы можете выбрать сыворотки, содержащие смесь аминокислот, пептидов и витаминов. Они дают быстрый эффект. Уже через 6-8 недель вы увидите первые результаты. Спустя 4 месяца у вас отрастут густые брови с крепкими волосками.
Хорошей эффективностью также отличаются сыворотки с кератином и фруктовыми экстрактами. Эти ингредиенты проникают в поврежденные волоски и восстанавливают их структуру.
Если ваши брови очень сильно истончены, то следует использовать сыворотки-бустеры. Они пробуждают “спящие” и неактивные фолликулы, способствуя отрастанию волосков.
Сыворотки наносят на брови 2 раза в день – утром и вечером. Перед процедурой волоски должны быть тщательно очищены от загрязнений и остатков макияжа.
Заключение
Во время восстановления бровей избегайте их коррекции с помощью пинцета и воска. Эти процедуры следует отложить до тех пор, пока вы не отрастите крепкие и здоровые волоски. Их коррекцию в последующем лучше доверять профессионалу, так как мы не всегда выщипываем брови правильно.
Кроме этого, в период восстановления не стоит наносить на область бровей средства для макияжа с жирной текстурой. Такие продукты забивают поры и препятствуют отрастанию волос.
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