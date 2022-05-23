Раньше выщипывали брови, а теперь не можете их восстановить? Лайфхаки, которые помогут отрастить густые волоски

Мода на тонкие брови давно уже прошла. Современные тенденции красоты предполагают естественность. Но что делать, если вы раньше выщипывали брови, а теперь не можете их восстановить? Эту ситуацию можно исправить. В статье мы поделимся лайфхаками, которые помогут отрастить густые волоски.

Как долго отрастают брови

Если вы годами регулярно выщипывали брови, то процесс отрастания волос будет длительным. Он может занимать от 6 до 12 месяцев. Сильный стресс и другие неблагоприятные факторы могут замедлить восстановление.

Если причиной медленного роста волосков является их частое выщипывание в прошлом, то у вас есть возможность их восстановить. Далее мы расскажем о нескольких способах, которые помогут вам ускорить отрастание бровей.

Отшелушивающие процедуры

Пилинг бровей способствует их росту. Кожа в этой области нуждается в отшелушивании. Скраб помогает удалить омертвевшие клетки, усилить кровообращение и очистить забитые поры. Это позволяет волоскам расти более ровно и при этом не врастать в кожу.

Вы можете приготовить скраб своими руками. Смешайте в равных пропорциях оливковое масло и коричневый сахар. Нанесите смесь на брови массирующими круговыми движениями. Смойте ее через 10 минут.

В качестве альтернативы вы можете использовать щетку для лица с мягкой щетиной. Массируйте ею область бровей, совершая круговые движения. Это поможет удалить мертвые клетки, а также усилить циркуляцию крови и ускорить рост волосков.

Питательные маски

Питательные маски помогают быстрее отрастить густые брови. Вы можете приготовить их сами из простых и доступных продуктов.

Маска из геля алоэ вера поможет вам укрепить брови. Это средство содержит ферменты, которые уравновешивают pH кожи. Гель также увлажняет и питает волосяные фолликулы, что позволяет отрастить густые брови.

Очистите брови с помощью средства для умывания. Затем нанесите на них гель алоэ вера и оставьте его на ночь.

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Вы можете также приготовить питательную маску на основе яйца. Возьмите 1 яичный желток и по 1 столовой ложке молока и сока лимона. Хорошо перемешайте продукты, пока у вас не получится однородная масса. Нанесите ее на чистые брови и держите 20 минут. Затем смойте маску. Это средство содержит витамины и белки, которые укрепляют стержень волоса.

Касторовое масло

Касторовое масло – эффективное средство для отрастания бровей. Оно производится из семян тропического растения. Этот продукт представляет собой очень вязкое масло желтого цвета. Его часто используют для улучшения роста волос на голове, а также ресниц и бровей.

Касторовое масло является естественным антивозрастным средством. Оно обезвреживает свободные радикалы, смягчает и увлажняет кожу, а также способствует выработке коллагена и эластина. Этот продукт защищает волоски бровей от повреждений и делает их более крепкими.

Возьмите щеточку от старой туши и очистите ее от остатков косметики. Окуните ее в касторовое масло и расчешите брови. Повторяйте эту процедуру каждый день перед сном.

Сыворотки

В дополнение к натуральным средствам следует использовать готовые сыворотки для отрастания бровей. В продаже можно встретить большой ассортимент таких продуктов.

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Вы можете выбрать сыворотки, содержащие смесь аминокислот, пептидов и витаминов. Они дают быстрый эффект. Уже через 6-8 недель вы увидите первые результаты. Спустя 4 месяца у вас отрастут густые брови с крепкими волосками.

Хорошей эффективностью также отличаются сыворотки с кератином и фруктовыми экстрактами. Эти ингредиенты проникают в поврежденные волоски и восстанавливают их структуру.

Если ваши брови очень сильно истончены, то следует использовать сыворотки-бустеры. Они пробуждают “спящие” и неактивные фолликулы, способствуя отрастанию волосков.

Сыворотки наносят на брови 2 раза в день – утром и вечером. Перед процедурой волоски должны быть тщательно очищены от загрязнений и остатков макияжа.

Заключение

Во время восстановления бровей избегайте их коррекции с помощью пинцета и воска. Эти процедуры следует отложить до тех пор, пока вы не отрастите крепкие и здоровые волоски. Их коррекцию в последующем лучше доверять профессионалу, так как мы не всегда выщипываем брови правильно.

Кроме этого, в период восстановления не стоит наносить на область бровей средства для макияжа с жирной текстурой. Такие продукты забивают поры и препятствуют отрастанию волос.