Кошачий глаз и зеленые тени. Какие варианты летнего макияжа будут актуальны как никогда

Сложно поспорить с утверждением о том, что каждой женщине хочется выглядеть ярко и красиво. Это факт. Поэтому большинство женщин и пытаются подчеркнуть свою красоту и индивидуальность с помощью макияжа. Причем от мейкапа представительницы прекрасного пола не отказываются даже в жаркое время года. И правильно делают! Солнце немного оживляет кожу, поэтому появляется более здоровое естественное сияние. Соответственно, об основе беспокоиться нет особой необходимости. Можно сделать акцент на глазах и на губах. Именно такой мейкап и будет в тренде этим летом.

В тренде зеленые тени

Взгляните на главное фото. Правило выбора либо глаз, либо губ отменено. Такое смелое сочетание макияжа глаз и губ — это яркий образ, а красный и зеленый вместе можно, кстати, использовать в течение всего года, а не только летом.

Яркая подводка

Яркие линии… Смело? Да, но выполнимо? Абсолютно. Используйте высокопигментированную жидкую или кремообразную подводку, чтобы нарисовать эти линии. Это намного лучше карандаша, поскольку подводка будет более смелой.

Белый – прекрасный вариант. Просто, но эффектно. И подходит для всех оттенков кожи.

Еще для одного эффектного варианта необходимы твердая рука и терпение, но это того стоит. Вы можете сочетать любые два оттенка в одной цветовой палитре, но особо интересно смотрятся светло-голубой и неоново-синий вместе.

Мягкие тона

Использование теней или подводки теплых оттенков на нижней линии ресниц – прекрасное решение. При использовании теплого красноватого оттенка вокруг глаз выберите подводку телесного оттенка, чтобы ваши глаза не выглядели уставшими, красными или налитыми кровью.

Матовая теплая основа — это главная составляющая натурального мейкапа. Дополните ее мягкими стрелками. Для этого используйте тени нейтрального цвета и кисть.

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Как насчет блеска на веках?

По общему признанию, блеск в летнюю жару является не самым лучшим решением. Но все же… Перед началом работы рекомендуется положить на веки основу, чтобы состав не слишком сильно растекался, а затем нанести косметической средство. Кстати, не забывайте использовать блеск и для щек. А вот на губах он летом не нужен.

Еще один вариант летнего мейкапа – использование матового блеска. Выберите коричневато-телесную основу, а затем просто нанесите шиммер такого же оттенка на центр век и аккуратно растушуйте.

Кошачий глаз

Являетесь поклонницей минимализма в макияже? Достаточно стрелок. Сфокусируйте внимание на «движении» на их концах. Сделайте линию толще у внешнего угла, а затем немного приподнимите ее. Быстро, красиво, модно!