CNN – Байден признался, что угроза от КНДР его не беспокоит

Эксперты считают, что КНДР планирует новые провокации на время визита Джо Байдена в Азию. Но сам Байден заявил, что Штаты ко всему готовы и поэтому он не переживает, пишет CNN. Кроме того, он передал лидеру КНДР привет с намёком на то, что они никак не могут встретиться.



AP

Президент США Джо Байден отправился с визитом в Южную Корею, и эксперты ожидают, что в это время Северная Корея планирует какие-то провокации. Когда Байдена спросили, что бы он хотел сказать лидеру Северной Кореи, он передал ему привет. Автор статьи на сайте CNN считает, что это была отсылка к тому, что главы США и КНДР всё никак не могут вернуться к дипломатии.

«Мы готовы ко всему, что бы ни сделала Северная Корея», — заверил Байден. В последнее время КНДР стала чаще проводить ракетные и ядерные испытания, но, по словам Байдена, это его не беспокоит.

На Корейском полуострове базируются американские военные, которые уже давно показывают военную силу США в регионе, где, помимо угрозы со стороны КНДР, есть ещё и усиление влияния Китая. Осматривая военную базу, Байден отметил: «Наш союз зиждется на общих жертвах во время корейской войны, и спустя несколько десятилетий, благодаря вам, Корейская республика — сильная процветающая демократия».

Как пишет автор статьи, одной из главных целей Байдена в этом турне было утвердить приверженность США двум главным союзникам, а также постараться углубить сотрудничество с Японией и Южной Кореей. Так, с последней они договорились расширять совместные военные учения, которые Дональд Трамп свернул, посчитав слишком затратными и провокационными.

То же послание об углублении военного сотрудничества Байден привёз и в Японию. Там Байден должен встретиться как с императором, так и с премьер-министром, объявить об углублении экономического сотрудничества, а также посетить саммит, на котором будут и представители Индии и Австралии. Такой блок из четырёх стран пытается противопоставить себя растущей мощи Китая.

Байден рассчитывает обсудить региональную безопасность, торговлю, пандемию и Украину, а также улучшить отношения между самими Японией и Южной Кореей. Он отметил даже в общении с журналистами, что хочет, чтобы у них втроём были хорошие отношения. По его словам, в нынешней ситуации демократические страны должны сближаться, даже если между ними был раздор, пишет CNN.