Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание «город-спаситель»
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Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил польскому городу Жешув звание «город-спаситель», об этом он сообщил во время выступления в Верховной раде Украины.
«Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание «город-спаситель» для городов-партнеров нашей государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву – первому городу-спасителю», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Зеленский заявил, что Украина и Польша избрали один путь, на котором научились различать врагов, ценить друзей и уважать друг друга.
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