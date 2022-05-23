 

Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание «город-спаситель»

23.05.2022, 0:20, Новости дня
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Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил польскому городу Жешув звание «город-спаситель», об этом он сообщил во время выступления в Верховной раде Украины.

«Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание «город-спаситель» для городов-партнеров нашей государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву – первому городу-спасителю», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Польша избрали один путь, на котором научились различать врагов, ценить друзей и уважать друг друга.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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