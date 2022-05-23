Боррель заявил об истощении запасов военной техники в странах ЕС

Запасы военной техники стран Евросоюза истощились в связи с оказанием помощи Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем воскресном блоге.

«Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков (недостатков обороны ЕС)», – приводит слова Борреля ТАСС.

Как сказал глава дипломатии ЕС, к такому результату, помимо поставок Украине, привели сокращения бюджета и недофинансирование.

Вместе с этим, по словам Борреля, ЕС отреагировал на конфликт на Украине «быстро и решительно, предложив политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку» Киеву. «Теперь ясно, что Европа в опасности, как мы заявляли перед началом войны, когда представили «Стратегический компас», который с тех пор был одобрен Советом [ЕС] и предлагает план реальных пошаговых изменений для более сильной и единой безопасности и оборонной политики», – добавил Боррель.

Ранее стало известно о возникших в США проблемах с производством переносных ЗРК «Стингер», основная линия производства которых была закрыта еще в конце 2020 года, так как Пентагон не приобретал новые комплексы уже 18 лет, ограничиваясь запчастями. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина разоружает США и Европу.

Напомним, в прошлую субботу главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) пообещали в случае необходимости поставлять оружие Украине на протяжении долгого времени.

10 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал , что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. В тот же день в Бундестаге предложили поставить Киеву тяжелое вооружение.

Ранее в мае российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.

В апреле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против РФ на Украине.

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