 

Симонов день: что нельзя делать в православный праздник 23 мая

23.05.2022, 0:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

История

Симон (Зилот) Кананит был одним из апостолов Иисуса Христа, а также его сводным братом – сыном Иосифа. До нашего времени дошли рассказы о том, что именно на свадьбе своего близкого родственника Христос совершил Великое чудо – наполнил опустевшие чаны вином. Став свидетелем невозможного, Симон стал учеником Иисуса. Православные верующие чтят память апостола 23 мая. Поэтому в народе этот день называют Симоновым.

Традиции

Поскольку Симона считают покровителем знахарей, в его день люди собирают лекарственные растения. Якобы в эти сутки травы обладают особенными свойствами. Нельзя срывать растения голыми руками. Для этого необходимо использовать серп или ткани.

Что нельзя делать 23 мая

В Симонов день нельзя работать в поле или огороде, а также совершать действия, которые могут сделать больно земле. Кроме того, не стоит в этот праздник прятать денежные средства. Предки верили, что в таком случае их украдут. Но и кошелек не должен пустовать, всего несколько монет будет достаточно для того, чтобы не покидала удача.

Приметы

В праздник, который приходится на 23 мая, обращали внимание на погоду. Утренние осадки обещают дождливое лето. Кучевые облака сообщают о хорошей погоде в ближайшие дни. Щебечущие до рассвета птицы предупреждают о грозе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.22 / Мнение: Демократы не способны мобилизовать массы для защиты демократии, потому что демократы боятся масс

31.08.21 / Астрологи назвали 6 знаков зодиака, которые обладают чистой аурой

13.04.22 / Das Erste – «остановите травлю русскоязычных» — по немецким городам прокатилась волна протестов

10.03.22 / Мнение: Коротко по Украине. 09.03.2022

23.11.21 / Володин поручил комитетам ГД организовать обсуждение законопроектов о QR-кодах

01.11.20 / Представители Армянской апостольской церкви совершили молебен о военной помощи России

08.02.21 / “Вонючие русские, вы купили дипломы”: врач из Эйлата требует расследования

20.12.21 / От ретинола до кислот. Что нужно использовать тем, кому за 40, чтобы сохранить молодость кожи

22.09.21 / Как подобрать к модной стрижке осени трендовое окрашивание сезона: советы стилистов для женщин всех возрастов

25.12.20 / Мужчина разглядел призрака в окне старого дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика