Симонов день: что нельзя делать в православный праздник 23 мая

История

Симон (Зилот) Кананит был одним из апостолов Иисуса Христа, а также его сводным братом – сыном Иосифа. До нашего времени дошли рассказы о том, что именно на свадьбе своего близкого родственника Христос совершил Великое чудо – наполнил опустевшие чаны вином. Став свидетелем невозможного, Симон стал учеником Иисуса. Православные верующие чтят память апостола 23 мая. Поэтому в народе этот день называют Симоновым.

Традиции

Поскольку Симона считают покровителем знахарей, в его день люди собирают лекарственные растения. Якобы в эти сутки травы обладают особенными свойствами. Нельзя срывать растения голыми руками. Для этого необходимо использовать серп или ткани.

Что нельзя делать 23 мая

В Симонов день нельзя работать в поле или огороде, а также совершать действия, которые могут сделать больно земле. Кроме того, не стоит в этот праздник прятать денежные средства. Предки верили, что в таком случае их украдут. Но и кошелек не должен пустовать, всего несколько монет будет достаточно для того, чтобы не покидала удача.

Приметы

В праздник, который приходится на 23 мая, обращали внимание на погоду. Утренние осадки обещают дождливое лето. Кучевые облака сообщают о хорошей погоде в ближайшие дни. Щебечущие до рассвета птицы предупреждают о грозе.