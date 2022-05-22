В ЕП предложили ЕС ввести санкции против США и Саудовской Аравии

Если основная цель санкций против РФ состоит в предотвращении конфликтов, то ЕС стоит незамедлительно ввести те же санкции против США и Саудовской Аравии, сообщил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента.

«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», – приводит слова парламентария РИА «Новости».

Евродепутат назвал антироссийские санкции «невероятной ложью» и «лицемерием», однако не сказал настоящую, по его мнению, цель введения рестрикций против России. Европейцы, вот кто в первую очередь страдает от разрыва экономических связей с Москвой, подчеркнул парламентарий.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.

Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против РФ включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из РФ предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.

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