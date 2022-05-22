Мнение: У дядюшки Сэма выпали ядовитые зубы

Деградация США зашла дальше, чем я думал. В 1974 президенту Никсону пришлось уйти в отставку, так как его поймали на лжи, и его собственное окружение отказалось иметь дело со лжецом. Речь шла о незаконной прослушке политических противников Ричарда Никсона в отеле Уотергейт.

Характерный штрих — хотя Никсону по совокупности заслуг и грозило уголовное дело, следующий президент, Джеральд Форд, помиловал своего оступившегося предшественника. Тогда, 50 лет назад, в США соблюдали правила игры — борьба борьбой, но после победы в схватке за власть проигравшим разрешали достойно отступить, чтобы те смазали синяки троксевазином и приняли участие в общей работе на благо Америки.

С годами мораль в США менялась, становилась всё более варварской. Ложь превратилась из смертного греха в пустяк, недостойный особого внимания. Американские политики перестали выполнять свои обещания. А политических оппонентов начали давить с африканской свирепостью, стараясь сделать так, чтобы те никогда уже не могли восстановить свои силы.

И вот, наконец, закономерный финал — американцы перестали даже стесняться своей лжи. На место мошеннического «я не лгу, вам кажется» пришло предельно циничное: «да, мы тебя надули, и что ты нам сделаешь?».

Вот дебаты с участием Майкла Макфола, который был послом в России в 2012-2014 году, и который получил известность в ходе своей провалившейся попытки устроить у нас цветную революцию. Цитирую с отметки 1:08:10:

https://www.youtube.com/watch?v=EhgWLmd7mCo&t=4090s

Джон Миршаймер. Главный вопрос заключался в нейтральности Украины, за остальное можно было торговаться. Есть очевидные причины, по которым русские хотели гарантий от США. Но в 2021 году мы раз за разом заявляли, что Украина присоединится к НАТО. Что же, Майкл, наши дипломаты лгали?

Майкл Макфол. *воодушевлённо* Да! Да! Это реальный мир, парни! Ну же! Ну же!

Господин Макфол ошибается. Это не реальный мир, это катастрофа, конец игры. Любое государство, даже столь злодейское, как США, основано на доверии, на выполнении обещаний, на устоявшихся правилах. Не всегда эти правила соблюдаются досконально, до последней буквы, но в общем и целом участники игры стараются сохранять лицо, чтобы не стать изгоями в своём сообществе. Когда же влиятельное лицо публично заявляет, что никаких правил больше нет — это уже деградация до уровня племени африканских людоедов, вождь которых может съесть любого соплеменника просто так, ради развлечения.

Весь огромный американский мир, Пакс Американа, был выстроен на доверии планеты к американским элитам. У американцев были печеньки для предателей Родины из других стран, у них был хлыст для тех, кто встал на «неправильную сторону истории». У них был доллар, надёжно обеспеченный нефтью и прочими товарами. Исполинская политическая система работала исключительно потому, что люди по всей планете доверяли США. Вот точка зрения оппонента мистера Макфола, профессора Джона Миршаймера, представителя проигравшей старой школы:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Миршаймер,_Джон

В сентябре 2014 года журнал Foreign Affairs опубликовал статью профессора Миршаймера «Почему украинский кризис — вина Запада. Либеральные иллюзии, спровоцировавшие Путина». В статье содержалась резкая критика американской политики в отношении России после окончания холодной войны. Профессор Миршаймер утверждал, что главная вина за украинский кризис лежит на странах запада, а вмешательство России в Крым и на Украине было спровоцировано безответственными стратегическими целями НАТО в Восточной Европе. Он сравнил поведение НАТО с гипотетическим сценарием создания китайского военного союза в Северной Америке: «Представьте себе возмущение Америки, если бы Китай создал внушительный военный альянс и попытался включить [в этот альянс] Канаду и Мексику».

Миршаймер утверждал, в частности, что присоединение Крыма к России было вызвано опасениями потерять военно-морскую базу в Севастополе, что становилось возможным в случае, если Украина продолжит двигаться в направлении НАТО и европейской интеграции. Профессор Миршаймер пришёл к выводу, что политика США должна сместиться в сторону признания Украины в качестве буферного государства между НАТО и Россией, а не пытаться включить Украину в НАТО.

Комментируя военный конфликт в Украине 2022 года, Миршаймер возложил ответственность на США и страны Евросоюза, назвав точкой отсчёта саммит в Бухаресте 2008 года — расширение НАТО и ЕС на восток (с превращением Украины в проамериканскую либеральную демократию), с точки зрения России, было экзистенциальной угрозой: «Никто всерьёз не думал, что Россия представляет угрозу до 22 февраля 2014 г. <…> Разразился серьёзный кризис, и нам пришлось возложить вину на других, и, конечно, мы никогда не собирались винить самих себя. Мы собирались обвинить русских. Поэтому мы придумали эту историю о том, что Россия была склонна к агрессии в Восточной Европе». Политику США по созданию либеральных демократий по всему миру («доктрина Буша») Миршаймер расценил как «провальную».

Умных людей, таких как профессор Миршаймер, в США ещё много — в конце концов, это без шуток великая страна, даже сейчас. К сожалению, в последние годы Америка окончательно пошла под откос, как идёт под откос сложное предприятие, унаследованное глупым шалопаем у своего примерного отца.

Предатели Родины по всей планете поняли, что вместо печенек от США они могут теперь получить или бойкот, или даже тюремный срок от тех, с кем американцы обещали «всё порешать». С другой стороны американцы перестали наказывать патриотов, оборонявших свою страну от США: у дядюшки Сэма не осталось на это ни сил, ни желания. Наконец, доллар превратился в пустую бумажку: в феврале 2022 власти США публично заявили, что не собираются выполнять свои обязательства по доллару. Вот хороший репортаж Известий с места сбора российских «звёзд» в Израиле. Там есть видео. Обратите внимание, как наши «звёзды», западники до мозга костей, боятся открыто выступать против России на стороне США. Представители пятой колонны понимают, что Америка их кинула, так что они теперь сами за себя:

https://iz.ru/1337858/2022-05-21/rossiiskie-zvezdy-vozmutilis-voprosu-o-vozvrashchenii-na-rodinu

Мир изменился. Если 50 лет назад к словам американцев следовало относиться со всей серьёзностью, то теперь американцев разумно игнорировать: как их лакеям, так и их врагам. Что бы дядюшка Сэм ни обещал, покарать или наградить, от его слов можно просто отмахнуться, как от пустого шума. Американская репутация ушла в гиперинфляцию: даже тысяча клятвенных заверений президента США стоит теперь меньше, чем одна брошенная мимоходом реплика президента порядочной страны. Нарушенные обещания похожи на жизнь в кредит: сегодня ты кричишь «Волки, волки!», а завтра расплачиваешься за свою сегодняшнюю ложь.

Наивные люди, — особенно из числа любителей варенья с печеньем, — полагают, будто мораль не имеет значения в реальном мире, будто имеет значение только грубая сила. Дескать, США подмяли под себя Европу и ряд важных международных институтов, следовательно, они могут себе позволить быть плохими парнями, и Россия ничего с ними не сможет сделать.

Огромная ошибка. Я не собираюсь сейчас читать проповеди о предательстве, о военных преступлениях и тому подобных проявлениях американского мира: если это нужно объяснять, это не нужно объяснять. Укажу на сугубо практическую, циничную сторону вопроса. Человеческих отбросов на планете хватает, так что многие смердяковы искренне хотели бы прижаться к американскому сапогу. Проблема американцев в том, что они сами закрыли для смердяковых эту дорогу. Американцы так часто, так жестоко и так открыто обманывали собственных лакеев, — зачастую со смертельным исходом для последних, — что сколько-нибудь умные мерзавцы уже откололись от США. В услужении американцев остались только дураки, возможности которых весьма ограничены.

В спокойное время, возможно, это не стало бы большой проблемой. Однако сейчас США входят в самый большой кризис за последние столетия — кризис экономический, политический, социальный. Пройти через страшный шторм на разваливающемся корабле, с командой из крыс и дураков, Америка сможет очень навряд ли.