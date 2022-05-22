Мнение: Русская палочная система

Об учете и открытости в борьбе с преступностью (воз и ныне там)

Мера Первая. Свобода “доносить по команде”

«18 февраля мною подписаны указания органам военного управления об исключении случаев наказания командиров за проступки подчиненных. Если они не являются прямым следствием их деятельности или бездеятельности, – говорил Сергей Иванов делегатам Всероссийского офицерского собрания в феврале с.г. – …Теперь оценка личного вклада командира в укрепление дисциплины не будет зависеть от отдельных проступков его подчиненных».

Массовое сокрытие случаев «дедовщины» командирами частей действительно имеет место – иначе статистика воинских преступлений (которая и так далека от идеальной) была бы и вовсе ужасающей. Фактически, данным приказом министр обороны только подтвердил то, что стало очевидно всей стране в ходе знаменитого «дела рядового Сычева». Помните – тот момент в самом начале «раскрутки» скандала, когда журналисты спросили Иванова, что он думает по поводу инцидента в Челябинском танковом училище, а тот простодушно ответил, что «мне об этом не докладывали»? То есть – министр обороны имеет самое куцее представление о том, что творится «на земле», в подчиненных ему частях. А почему? Да потому что «не докладывают!»

Со всей решительностью министр взялся устранить этот досадный недостаток подлинных данных. А уж коли Министерство будет ЗНАТЬ, то оно ЗАДАСТ ЖАРУ всем нарушителям воинской дисциплины…

Не так ли?

Похоже, здесь министр решил перенять опыт пиара от своего коллеги-«силовика» – бывшего министра внутренних дел Грызлова (ныне спикера ГосДумы). Тот, еще будучи министром МВД, также озаботился схожей проблемой «недоинформирования». Главного милиционера еще на заре “новой путинской эры” взволновало то, что органы внутренних дел всячески стараются уклониться – под разными предлогами – от регистрации преступлений по заявлениям граждан. Логика тут проста: ведь работа ОВД оценивается по проценту раскрытых преступлений, то есть «срубленных палок». А чем больше преступлений зарегистрируешь, тем больше придется и раскрывать – иначе процент снизится, и «показатели раскрываемости» станут хуже.

Из этой логики понятно, что, с точки зрения милицейского начальника среднего и низшего звена, единственный подходящий момент для регистрации факта преступления – это момент его раскрытия; если все преступления регистрировать только таким образом, то тогда, очевидно, «процент раскрываемости» подойдет к 100%. Практика работы милиционеров уже и стала приближаться к этому идеалу – а ропот “простых граждан”, соотвественно, уже стал слышен даже на верхних этажах власти…

Вот тут тогдашний министр Грызлов и придумал свой замечательный выход: он, помнится, заявил, что, «ввиду недовольства граждан», а также в целях поддержания правдивой статистики, он, как министр МВД, отменяет пресловутые «палки», т.е. высчитывание процента раскрытых преступлений по отношению к зарегистрированным – как критерий оценки качества работы ОВД. Мол, качество работы теперь будет оцениваться по неким «комплексным показателям», а милиционеры отныне станут просто ужас как внимательны к простым гражданам, принимая от них «заявы» буквально на каждый чих.

Все это, конечно же, министр Грызлов делал не просто так, а в рамках некой «комплексной реформы МВД»; ну совсем как Иванов с его нынешней «реформой армии»!

Что вышло из «реформы МВД» мы, по прошествии лет, видим прекрасно: абсолютно ничего. МВД что до Грызлова, что при нем, что после него осталось точно таким же: неэффективным и порой просто опасным для простых граждан монстром. Однако Грызлов, безусловно, нащупал алгоритм «пиаровских реформ» – то есть неких громко провозглашаемых изменений во внутренней системе управления, которые, при всей безобидности и бесполезности, можно эффектно подать как «огромный шаг вперед» (а потом безболезненно сдать назад).

Проанализируем плюсы и минусы «реформы Грызлова». С одной стороны – да; если над дежурным по отделению не будет висеть призрак «палок», он вполне может начать регистрировать всё подряд. Люди станут уходить из отделения милиции довольные… конечно, настолько, насколько вообще может быть довольным ограбленный или обворованный человек. Но, с другой стороны: в любом случае, собственно подача и регистрация собственной «заявы» – вовсе не та цель, к которой стремится пострадавший гражданин. В конечном итоге, ему нужно не это – ему нужно задержание преступника, а также, по возможности, компенсация причиненного морального и материального вреда (именно на это обстоятельство, кстати, упирают дежурные «безгрызловской» поры, ласково отговаривая потерпевших от намерения непременно зарегистрировать «заяву» – мол, вам же нужно раскрытие, а не бумажка, верно?)

А вот с раскрытием как раз могут возникнуть дополнительные проблемы. Если «процентовка» отменена – то как, собственно, вышестоящие инстанции могут вообще контролировать работу «на земле»? Раскрытие преступлений – это, собственно, единственная ОБЪЕКТИВНАЯ обязанность ОВД. Как еще оценивать работу сыскарей и оперативников? По количеству написанных бумаг?

Вот и получится, что наши «менты» смогут преспокойно, что называется, «курить бамбук», а преступления не раскрывать. И граждане опять будут недовольны… Вышестоящим останется или махнуть на это рукой, как на неизбежное зло – или, в нарушение приказа министра – все ж тихой сапой как-то реанимировать злосчастный показатель и начать все ж наказывать начальников УВД за недостаток этих, уже как бы полулегальных, «палок»…

Так что ж, неужели предложенные меры надо расценить как провал министра Грызлова?! Ни в коем случае! Наоборот: министр, уйдя на повышение в ГосДуму, не только успешную реформу провел, но и оставил своему преемнику на посту министра отличный задел. Ведь все произошедшее выглядело при переводе на бюрократический язык? Министр Грызлов, следуя указаниям Президента РФ и с целью кардинального улучшения работы, затеял резкую реформу вверенного ему ведомства: невзирая на лица, он отменил порочную практику «палок». Результаты? Результаты отличные: количество жалоб граждан на нежелание регистрировать их заявления о совершении преступлений уменьшилось, милицейская статистика стала гораздо более правдивой. Президент похвалил своего министра за успехи, социологи отметили «улучшение образа МВД» в глазах граждан.

Далее Грызлов уходит, а его преемник на посту – через некоторую приличествующую смене должностей паузу – вполне может заметить примерно следующее. Мол, – да, реформа МВД идет полным ходом, уровень работы с гражданами неуклонно повышается. Однако есть определенные… даже не то что недостатки, а резервы! Вот, к примеру: к сожалению, мало используется в практике оценки работы подразделений МВД такой интересный показатель, как «раскрываемость преступлений». А ведь он, безусловно, позволит гораздо более объективно… стимулирует… обеспечит… и т.д.

И «палки» будут триумфально возвращены на пьедестал, с которого их подвинул министр-пиарщик Грызлов.

Опять пойдут жалобы на отказы в регистрации заявлений – и через некоторое время новый министр сможет повторить схему Грызлова. Своего рода перпетуум-мобиле «реформ», точнее, их чиновничий идеал, описанный еще Салтыковым-Щедриным: «Как бы менять… ничего при этом не меняя».

А можно ли было решать проблему как-то по-другому? Безусловно: один из возможных путей – это, к примеру, переход к выборности глав отделений милиции («шерифов»). Не будем вдаваться в обсуждение достоинств и недостатков этой меры В ЦЕЛОМ, однако несомненно, что она является РЕФОРМОЙ в подлинном смысле слова – то есть перестраивает работу системы, вводя в нее новый элемент. А именно – обратную связь между населением, ради которого трудится ОВД, и начальником этого ОВД.

Но этот путь – конечно, не «грызловский»…

Нетрудно заметить, что и мера, предлагаемая Ивановым – ровно из той же оперы, что и «реформа Грызлова». Приказ Иванова о «свободе донесения» имел бы смысл только в том случае, если бы «дедовщина» в армии, подобно стихийному бедствию, никак бы не зависела от позиции командиров частей и подразделений. Однако это очевидно не так.

Таким образом, Иванов всего лишь запустил в своем МО тот же «возвратно-поступательный механизм», который уже вовсю качается в МВД.

Ведь не секрет, что «дедовщина» как таковая существенно облегчает жизнь командирам наших многочисленных в/ч; собственно, ради этого она и существует. Боязнь министерских проверок и пристального внимания военных прокуроров – то немногое, что реально ее сдерживало в иные, более спокойные и «темные» (в смысле общественного внимания к армии) армейские времена. Можно заранее предсказать, что данная «составляющая реформы по Иванову» проживет три этапа.

1) Сначала, на фоне остаточного повышенного внимания СМИ и «разгоряченного» Минобороны, командиры среднего и низшего звена будут стараться по возможности «приглушить» дедовщину, а статистика и вообще уровень «освещенности» проблемы (хотя бы для самого МО) улучшится

2) Затем внимание и энтузиазм «сверху» поостынут, и станут проявляться негативные последствия: командиру станут все смелее «дедовщину» поощрять, «деды» от безнаказанности обнаглеют, статистика станет уж вовсе отвратной

3) В качестве «очередного шага реформы» ответственность командиров за «дедовщину» будет возвращена (с помпой или втихую – это уж в зависимости от внутренней политической обстановки на тот момент).

Вот и всё. «Административный маятник» в действии. Заодно и столь ненавистная чиновникам сама идея реформ будет лишний раз скомпрометирована в глазах простодушного народа.

Иной простодушный читатель, допускаю, и сейчас в нетерпении грызет ногти, желая скорей прочитать: а что же сам автор (то есть я) считает правильным? Как «лучше»: вводить «палки» в отчетность МВД или нет? Наказывать командиров за вскрытые случаи «дедовщины» – или нет? НУ КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО?!

Этого простодушного читателя я вынужден разочаровать. НИКАК НЕ ПРАВИЛЬНО. Обе крайности в обоих случаях – равно параллельны реальной проблеме.

Интересный вопрос: а каков же может быть РЕАЛЬНЫЙ путь борьбы с сокрытиями случаев и статистики воинских преступлений армейскими командирами? Он, конечно, тоже есть; другое дело, что никакой, даже и гипотетический Самый Лучший Министр Обороны (не имею в виду известную аттестацию министра Грачева Президентом Ельциным) никогда не озвучит ТАКУЮ меру с высокой трибуны, поэтому осуждать Сергея Иванова здесь не приходиться…

Это, конечно, возможность судебного преследования Министерства Обороны РФ (шире – государства) покалеченным солдатом (или родственниками солдата, в случае его гибели) компенсации вреда, причиненного «дедовщиной» – с целью получения компенсации причиненного вреда. Такая мера вполне логична. В конце концов, в армию призывает именно государство, а не некий непосредственно виновный в издевательствах ефрейтор, сержант или его командир – младший офицер. Государство существеннейшим образом ограничивает призванного гражданина в правах, помещает его в условия жизни, которую во многом находятся вне его контроля. Вполне естественно, что при этом государство в лице Министерства Обороны и должно нести полную ответственность за его жизнь и здоровье.

Одно дело, если солдат погибает или теряет здоровье в бою – это, так сказать, «гибель на посту», с этим ничего не поделаешь. Совсем другое – если жизнь и здоровье теряются «за так», из-за того, что человек в казарме (куда помещен не по своей воле) оказался в беспомощном положении против системы организованного насилия.

Любопытно, что все поведение властей в нашумевшем «деле Сычева» показывает, что – в данном конкретном случае – власть вполне разделяет идею компенсации и своей ответственности за вред, причиненный рядовому. Причем на всех уровнях: перед рядовым выдавил из себя несколько слов – «каялся» – сам министр обороны, ему выплатили компенсацию; дошло даже до того, что семье Сычева, по сообщениям СМИ, даже предложили на выбор квартиру в любом из городов Свердловской области (писали, что семья остановила выбор на квартире в Екатеринбурге).

Если перед Минобороны на деле встанет перспектива выплачивать достаточно ощутимые компенсации по КАЖДОМУ случаю вроде «дела Сычева», причем не в порядке «акта доброй воли», а по предписанию судебного пристава… Тогда, очевидно, МинОбороны захлестнет волна исков, и высосанная из пальца проблема «сокрытия командирами воинских преступлений» перестанет волновать его министра. Тогда, может быть, оно осознает, что проблема не в качестве «докладов наверх», а в самой «дедовщине»: точнее, в том, что люди – граждане страны – в мирное время гибнут и получают увечья, никак не связанные с боевой, политической и какой-либо еще военной подготовкой.

Конечно, вопрос о компенсации вреда в судебном порядке должен был поставить не министр. Его должны были поставить депутаты – ведь это как раз их компетенция, как «народных избранников». Однако мы все давно знаем, что у наших депутатов, свой, специфический взгляд на свою компетенцию… (2006)

Написал это ровно 16 лет назад. Любопытно узнать, какой с тех пор наступил прогресс в богоспасаемом Отечестве в решении обозначенных проблем. Прогресс наступил совсем не тот, который пытался обозначить автор этих строк. А именно: все показатели – как по дедовщине, так и по преступности – попросту… засекретили к чертовой матери. С быдлом, которое у нас вместо народа, видимо, иначе нельзя.