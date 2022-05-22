 

Чем Высоцкая откармливает больного Кончаловского: Рецепт освежающего десерта

22.05.2022, 21:30, Разное
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Вам понадобится:

  • 300 г замороженной малины;
  • 100 г бисквитного или овсяного печенья;
  • 250 г натурального йогурта (или простокваши) любой жирности;
  • 3 ст. л. сахарной пудры.

Сначала в блендере нужно взбить малину и сахарную пудру. По консистенции, говорит Юлия Высоцкая, должно получиться сорбе – нежное пюре. Затем взять печенья, переложить их в пакет и измельчить скалкой.

После этого актриса рекомендует взять красивый стакан и выложить ингредиенты слоями: малина, йогурт, печенье, затем снова йогурт и сверху – малина. Для украшения десерт можно присыпать оставшимся измельченным печеньем. На приготовление четырех порций лакомства потребуется, уверяет Юлия Высоцкая, не больше 20 минут.

Кто знает, возможно, именно таким десертом актриса откармливает Андрея Кончаловского, здоровье которого в последнее время оставляет желать лучшего. Не так давно режиссер перенес множество операций, врачи даже запретили ему заниматься бегом – любимым видом спорта.



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