Банальное суеверие или реальная угроза: почему нельзя фотографировать спящих людей

Люди с незапамятных времен трепетали перед суевериями, которые диктовали свои правила и законы. Наши предки свято верили в опасности, продиктованные предрассудками. И хотя времена изменились, некоторые суеверия перетекли и в новое тысячелетие. А все потому, что они имеют реальный смысл и даже некое научное обоснование. Например, есть поверье, что нельзя фотографировать спящих людей. Вот почему его не стоит игнорировать.

Немного истории

Такое суеверие появилось в начале 19 века, когда фотография прочно вошла в жизнь людей. Правда, в те времена позволить себе заказать собственное изображение мог не каждый — удовольствие стоило дорого. Но когда в семье кто-то умирал, родным хотелось запечатлеть его в кругу семьи на память, как будто он еще жив. Сегодня это звучит жутко, но тогда существовали целые салоны, специализирующиеся на съемках мертвецов.

Отсюда и пошло суеверие, что фотографировать спящего — это все равно, что покойника. Люди стали опасаться таких фото, чтобы не навлечь болезнь или смерть, проклятие на всю семью. Боялись также и самих фотоаппаратов, считая их «бесовскими» приборами, способными останавливать время. Немногие вникали в принцип их действия, что также порождало суеверия и страхи.

Мистика вокруг

Постепенно мир стали будоражить фотосники, на которых виднелись очертания призраков, непонятные силуэты и прочие необъяснимые вещи. Сегодня ученые дали ответ на это явление, и он прост: «призраки» везде были просто дефектами пленки. Она действительно была ужасного качества, а при проявке часто на бумаги возникали блики и тени. Но тогда люди верили, что это все разгул потусторонних сил.

Эзотерики вовсю заговорили о том, что фотография хранит ауру человека, его энергетику. Ученые занялись этим вопросом вплотную. Оказалось, кое-что из этого действительно правда. Не зря именно с фотоснимками работают экстрасенсы, желая узнать больше о человеке. Причем же здесь спящие люди? Ответ дают уже современные ученые.

Во сне человек беззащитен

Биоэнергетики доказали, что аура у человека действительно существует. Она призвана защищать от нападок «энергетических вампиров», разрушительной силы стресса и других неприятностей. Но во сне аура человека очень слаба. Это время, когда каждый из нас более уязвим с энергетической точки зрения.

Если сфотографировать спящего человека, то потом с этим снимком можно будет провести обрат наложения порчи, исполнить другие темные магические ритуалы. Не зря люди издревле называли сон «маленькой смертью». Во многих культурах даже описано, что душа во время сна вообще выходит из тела и путешествует в потусторонних мирах.

Во все времена люди особенно опасались снимать спящих младенцев. Даже сегодня в век соцсетей мало кто выкладывает на общее обозрение фото своих маленьких детей. Многие верят, что до 40 дней дитя нужно прятать от чужих глаз и не фотографировать, особенно спящим. Ведь новорожденного легко сглазить, даже невольно.

Другие причины не снимать спящих людей

Если отбросить все эти суеверия, то найдется немало других причин не фотографировать спящих людей. Во-первых, в этот момент мало кто выглядит привлекательно. Некоторые спят в странной позе, с открытым ртом, храпя и пуская слюни. Вряд ли человеку будет приятно потом увидеть такое фото.

Во-вторых, своей съемкой человека можно попросту напугать. Если он проснется от резкого звука затвора камеры, это также не добавит положительных эмоций, а может даже вызвать нарушения сна. В-третьих, спящий человек не давал согласия на съемку. И если потом фото попадет на всеобщее обозрение, у фотографа могут быть серьезные проблемы. Поэтому лучше не испытывать судьбу и не нарываться на судебные разбирательства.