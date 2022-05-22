 

Народная милиция ДНР уничтожила 22 украинских националиста за сутки

22.05.2022, 20:41, Новости дня
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Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль.

«С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль КрАЗ «Спартан», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

Отмечается, что также силы ДНР захватили две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», одну командно-штабную бронированную машину.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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