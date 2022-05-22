В мире: Украина приняла польское «родство»

Киев и Варшава создают подобие Союзного государства – с общей транспортной инфраструктурой, погранично-таможенным контролем и уравниванием прав граждан обеих стран-«сестер». Об этом было объявлено в Верховной раде Владимиром Зеленским, принимавшим в воскресенье польского коллегу Анджея Дуду. Эксперты допускают более активное участие поляков в боевых действиях против РФ на Украине. Каковы реальные цели новоявленных «родственников»?

В воскресенье в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. В ходе выступления в Верховной раде, где присутствовал также украинский лидер Владимир Зеленский, Дуда призвал международное сообщество «требовать от РФ прекратить агрессию и полностью покинуть территорию Украины». Он добавил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, и два государства смогут отстраивать общее счастье.

По словам политика, пришло время заключить новый польско-украинский договор о добрососедстве, а также соединить и улучшать железнодорожную и автомобильную инфраструктуры между двумя странами.

Со своей стороны, Зеленский заявил, что Украина и Польша «разобрали хранилище прошлых противоречий» и собираются идти по одному совместному пути развития. «Наши парламенты, правительства и в целом наши народы понимают друг друга как никогда», – отметил глава государства, добавив, что Украина «на самой передовой защищает не только себя, но и всю Европу».

Политик назвал Украину и Польшу «сестрами», что и воплотится в двустороннем соглашении.

«Сначала – относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза», – сказал Зеленский.

Также он анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров напомнил, что в Польше приняли закон для временно перемещенных лиц с Украины, которым фактически приравняли их к гражданам Польши – только без права голосования. «Соответственно, на Украине по инициативе Зеленского будет принят, скажем так, похожий закон», – отметил Никифоров.

Впрочем, не все смотрят на вступление Украины в ЕС с таким оптимизмом – министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Он поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, считающего, что это «не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет».

Продержится ли новое «родство» Украины и Польши столько времени – вопрос. С двумя прошлыми «сестрами» Украина поссорилась и не преминула подчеркнуть это в уничтожении символов – в середине мая власти Черниговской области начали процедуру ликвидации монумента «Три сестры», расположенного на границе России, Белоруссии и Украины.

«Думаю, Украина и Польша создают прообраз союзного государства. Но, нужно понимать, что одним законом конституцию обеих стран не скорректируешь. Все будет зависеть от конституционных ограничений Украины и Польши. Не исключаю, что там есть статьи, которые смогут изменить законодательные органы обеих стран, а потом утвердят президенты, а есть статьи, в которые можно вносить поправки только на основании результатов референдума», – отметил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

По словам эксперта, Польше это нужно для ведения хозяйственной деятельности на территории Украины, а также для использования ее сухопутных транспортных коридоров в торговых целях. «Кроме того, Польша хочет использовать газовую инфраструктуру, работающую в западных регионах Украины, для прогонки по ней СПГ», – добавил собеседник.

Что же касается военных целей, то, по словам эксперта, нужно будет смотреть на предметы двусторонних соглашений: потому что, например, разминирование территории является гуманитарной миссией, но потребует создания некоего военного объекта на Украине. «А мы знаем, что из такого объекта может вырасти база военно-технического обеспечения и так далее. Кроме того, если в законопроекте будет упоминаться разрешение полякам иметь оружие на территории Украины, то тут, конечно, речь идет о военном усилении», – заметил аналитик.

Украинский законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине направлен на то, чтобы обеспечить участие польских граждан в боевых действиях против России, не вовлекая при этом НАТО и Польшу как государство, считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Политолог напомнил, что за последние два месяца все социологические опросы в Польше показывают, что больше 60% граждан страны уверены в необходимости ведения против РФ боевых действий – в том или ином виде.

«В Польше и среди гражданских, и среди военных невероятное количество желающих повоевать с Россией. Таким образом, Киев дает им юридическую возможность это сделать без риска получить ракетами по Варшаве», – отметил аналитик.

Кроме того, добавил он, Украина условно обезопасит поляков – в случае попадания в плен с ними будут обращаться как с военнопленными, а не как с наемниками. «Если посмотреть всю историю, то практически всегда поляки воевали с украинцами против русских. Вот такую политико-историческую оценку можно дать этому украинскому законопроекту», – сказал собеседник.

«Заметьте, кстати: в последнее время мы все чаще слышим про тероборону на Украине, и все меньше про ВСУ. Поэтому, по замыслу Киева, этот законопроект поможет решить проблемы нехватки «человеческого ресурса» в противостоянии с ВС РФ. Думаю, из Польши повоевать на Украину могут приехать от 50 до 100 тыс. человек», – добавил политолог.

Существует и обратная точка зрения. «Никто не собирается в Польше воевать за Украину – Зеленский инициировал интеграцию, понимая, что юг страны потерян, и пока не поздно нужно отдать украинские западные территории под польский протекторат. Но в любом слиянии есть понятия «сильный актор» и «слабый актор», и кто есть кто, думаю, все понимают. Вероятно, Зеленский сам себя причисляет к шляхте и рассчитывает получить высокую должность на западной Украине», – отметил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Аналитик напомнил, что Варшава давно мечтала создать Польское государство от Балтийского до Черного моря. «Кстати, это может вызвать обратную реакцию части населения Украины – и не только в Херсонской области. Не все на Украине захотят быть «холопами у панов», и это может грозить сильными выступлениями в западных регионах республики. Статус «оккупанта» простыми украинцами вскоре может быть пересмотрен в сторону другого – западного соседа», – спрогнозировал собеседник.

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