Мнение: Байден наносит ответный удар по Маску, санкции против Шредера и социал-демократы за Россию

1. Илон Маск открыто выступил против Джо Байдена, бросив тем самым вызов Демократической партии США. Карающий удар воспоследовал незамедлительно. Как известно, чтобы уничтожить репутацию человека на Западе, надо обвинить его в домогательствах — как это было с Домиником Стросс-Каном (неугодным США главой МВФ) и с узником совести Джулианом Ассанжем, разоблачавшим тёмные делишки США на Викиликс. Именно с этой стороны демократы и зашли:

https://www.rbc.ru/society/20/05/2022/62873ab09a7947361f0d4872

Илон Маск назвал информацию о том, что он якобы сексуально домогался сотрудницы SpaceX, «политически мотивированным» вбросом.

Компания SpaceX заплатила бывшей сотруднице $250 тыс. за урегулирование иска о сексуальных домогательствах, поданного к основателю компании Илону Маску в 2018 году. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на документы.

Не удивлюсь, если обвинения справедливы: Илон Маск ведёт себя аморально, причём как при работе на бирже, так и в личной жизни. Но тем не менее — вытащить компромат не через несколько месяцев, чтобы соблюсти видимость приличий, а вот прямо сейчас у всех на виду… да, американская политическая система определённо идёт вразнос. Это игра без правил, как в каком-нибудь африканском племени или в молодой восточноевропейской демократии.

Возможно, причина спешки в том, что скоро выборы, поэтому Илона Маска нужно нейтрализовать любой ценой.

Ранее Теслу (главную компанию Маска) уже обвиняли в расизме – ещё одном страшном преступлении. Однако от обвинений корпоративного характера проще защититься и сравнительно легко откупиться. Теперь же атака пошла лично на Маска.

Долгие годы американские СМИ (преимущественно демократические) лепили из Маска сияющего идола современности, кумира техногиков и аналога изобретателя-бизнесмена Тони Старка (Железного Человека из комиксов) в реальной жизни. Посмотрим, сумеют ли они превратить его во врага нации с проворностью оруэлловской утопии.

2. Европа стремительно украинизируется. Мода на введение санкций против собственных граждан докатилась и дотуда:

https://lenta.ru/news/2022/05/19/ep_resolution/

Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против экс-канцлера ФРГ Шредера.

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу (ЕС) ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его деловых и политических связей с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По информации агентства, большинство депутатов Европарламента высказались за введение рестрикций против Шредера. Согласно принятой резолюции, санкции объединения должны быть распространены на европейских членов советов директоров крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские деньги.

Отмечается, что решение ЕП может усилить давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, чтобы они представили предложение о включении экс-канцлера Германии в санкционные списки. В этом случае его активы в ЕС могут быть заморожены.

3. Бывшие политики в Германии могут позволить себе говорить правду:

https://lenta.ru/news/2022/05/21/germany/

Бывший председатель Социал-демократической партии в Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен назвал виновника развязывания текущего конфликта на Украине. Об этом он рассказал в беседе с немецкой газетой Junge Welt.

По его словам, данная ситуация произошла по причине игнорирования интересов безопасности России США и блоком НАТО. «Москва уже 20 лет заявляет, что Украина не должна быть принята в НАТО. Это означает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе. Эти интересы безопасности постоянно игнорировались», — заявил бывший лидер партии.

При этом Лафонтен отметил, что Вашингтон проводит «политику двойных стандартов» в отношении России. «Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой», — пояснил он. Кроме того, политик заявил, что решение Конгресса США о выделении 40 миллиардов долларов на продажу оружия Украине, являются доказательством того, что «США не хотят мира».

Господин Лафонтен проявляет немалую смелость, высказываясь подобным образом. Не ровен час, или горничную подсунут, или санкции введут…