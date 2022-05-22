Мнение: О секретных данных на столе у Путина

Ввиду известных обстоятельств, #Россия теперь секретит, что ни попадя. Особенно цифры, относящиеся к нормальной экономической деятельности. Но секретные сводки всё же ложатся на стол президенту, свидетельствуя о… Ну, скажем так, для понимающих людей это свидетельство беспрецедентных масштабов надвигающейся катастрофы. Но кажется, ещё не все «в верхах» это понимают.

Или им просто деваться некуда.

Так вот, один из таких «секретных докладов» внезапно оказался рассекречен.

Не полностью, разумеется. Но экономическая #статистика тем и хороша, что как её ни закрывай в одной стране, есть встречная информация из других стран. Есть данные прошлых лет и других рынков. Так что можно восстановить все «засекреченные данные». Как это и произошло с одним из докладов — о состоянии внешней торговли России.

О ситуации в ней можно судить по косвенным признакам – например, по платёжному балансу, о котором отчитывается Центробанк (ЦБ), а также по таможенной статистике стран — торговых партнёров. И даже с учётом неполноты этих данных, предварительные расчёты свидетельствуют, что в апреле импорт в РФ мог рухнуть в годовом выражении на 70%. Основную тяжесть этого обвала испытали на себе отрасли, зависящие от ввоза комплектующих и оборудования.

Итак, что мы знаем более-менее точно?

Профицит текущего счета платежного баланса РФ, по предварительной оценке ЦБ, составил в январе–апреле 95,8 млрд долл., увеличившись в 3,5 раза к тому же периоду прошлого года. Этот рост определялся «расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг на фоне снижения импорта». При этом профицит внешней торговли товарами и услугами составил за тот же период 106,5 млрд долл., подскочив в три раза в годовом сопоставлении. И если сравнить эти данные с оценками ЦБ за первый квартал, то выяснится, что за отдельно взятый апрель профицит текущего счета составил 37,6 млрд долл., а торговый баланс – 40,2 млрд долл.

Можно ли из этого оценить падение импорта? Ну, если учесть, что нефть марки Urals в апреле была дороже прошлогоднего уровня лишь примерно на 10% (с учётом дисконтов), а экспорт в апреле 2021 года составлял около 41 млрд долл., и предположить, что Россия таки получила номинальный рост экспортной выручки из-за более высоких сырьевых цен, то оценка годового сокращения импорта может достигать 70%. Схожие цифры даёт и статистика стран – торговых партнёров: их экспорт в Россию в марте–апреле снизился на 25–60% год к году, а, например, импорт ими российского сырья вырос на 75% в долларовом исчислении.

То есть, апрельский показатель импорта России вполне мог составить около 9 млрд долл. против прошлогодних почти 32 млрд долл. И вот как можно охарактеризовать такой обвал? «Крах», «шок», «коллапс» или «торговая изоляция»? Впрочем, в докладе на главном кремлёвском столе таких эпитетов, естественно, не будет.

Многие говорят, что падение импорта — временно. Дескать, удастся наладить «серые» поставки и альтернативную логистику — и снова всё будет в шоколаде. Но по многим комплектующим, в том числе в электронике, «китайских аналогов» просто не существует. А многим услугам и лицензиям, в том числе в IT, замен вообще нет в природе. Никакая «1С.Бухгалтерия» и иже с ней полноценной альтернативой SAP быть не может. И далеко не всё можно слепить на коленке, как бы ни славились российские «Левши».

Тем более, что и #Китай не спешит налаживать в Россию «параллельный экспорт», опасаясь в том числе вторичных санкций. Ну и отношения Владимира Путина с председателям Си как-то заметно охладели (особенно заметно — после 24 февраля).

В общем, масштабы торговой изоляции России всего лишь за первые пару месяцев действия американских рестрикций не могут не шокировать. А последствия… Что-то можно прогнозировать уже сейчас, хотя более точно можно будет оценить масштабы катастрофы ближе к концу года, когда складские запасы запчастей и комплектующих будут использованы, новых поступлений не окажется, а «заплатки» перестанут работать. Ну и в следующие пару лет неприглядная картина станет окончательно ясной… даже для «кремлёвских старцев».

Что-то они тогда запоют?

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