Мнение: Социальный психолог об армии

Объединил всё – получилась такая симпатичная маленькая книжка (или большая брошюра) об армии. Читаем, просвещаемся!

Вступление

1. Договоримся о терминах

2. Феномен гауптвахты

3. Армия мирного времени

4. Солдатская Я-концепция

5. ЗОНА свободы

6. Организация принуждения

7. “Дед” внутри

8. Солдатские санкции

9. Проблема солдатского досуга

10. Почему нет “русских” землячеств

11. Принцип Главного Героя

12. Игры с Властью

13. Стукачи или…

14. Казарменные развлечения

15. В защиту беззащитного призыва

16. Как пытаются бороться: мера первая – свобода доноса

17. Как пытаются бороться: мера вторая – Настоящие Сержанты

18. Альтернатива от Сапожника: Как улучшить нашу армию.

II. Главная тайна Красной Армии

Для ценителей!