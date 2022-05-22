Мнение: Социальный психолог об армии
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Объединил всё – получилась такая симпатичная маленькая книжка (или большая брошюра) об армии. Читаем, просвещаемся!
Вступление
1. Договоримся о терминах
2. Феномен гауптвахты
3. Армия мирного времени
4. Солдатская Я-концепция
5. ЗОНА свободы
6. Организация принуждения
7. “Дед” внутри
8. Солдатские санкции
9. Проблема солдатского досуга
10. Почему нет “русских” землячеств
11. Принцип Главного Героя
12. Игры с Властью
13. Стукачи или…
14. Казарменные развлечения
15. В защиту беззащитного призыва
16. Как пытаются бороться: мера первая – свобода доноса
17. Как пытаются бороться: мера вторая – Настоящие Сержанты
18. Альтернатива от Сапожника: Как улучшить нашу армию.
II. Главная тайна Красной Армии
Для ценителей!
Источник: Размышления вольного социолога
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