Счастлив он – Личное мнение

Бывший муж Агаты Муцениеце и бывший жених Мирославы Карпович отдыхает на островах с Зепюр Брутян.

Да, есть мужчины, которым нравятся женщины одной внешности, а есть Павел Прилучный, которому нравятся необычные имена:



Фото: Соцсети

«Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив», — сообщил Павел в запрещённой социальной сети.

В сливных каналах появились слухи, что Павел и Брутян поженились, а острова — это медовый месяц.

Откровенно скажу, что вбросы про свадьбу очень похожи на пиар-кампанию фильма, в котором вместе снялись Прилучный с Зепюр.

Вместе с тем, не стоит забывать, что и Агату Мученицу Павел встретил на съёмках, так что отношения с новой актрисой-коллегой вполне возможны, даже если начали их ради пиара.

На пляже лежит чуть потрёпанный жизнью Павел Прилучный. Рядом с ним красиво сидит молодая Зепюр. Чего бы, в самом-то деле, не полюбить друг друга, пользуясь случаем? Девушка хороша, имя необычно — всё, как привык наш Павлик.

Что ощущает в этот момент Агата, я прекрасно понимаю. Она-то думала, что после трений с измождённой мадам Карпович-Разлучницей, Павел вернётся в лоно семьи.

Да и чувства Карпович мне тоже понятны. Если роман с Брутян — пиар, то от такого пиара к реальным отношениям — меньше шага.

Однако что мне совершенно непонятно в этом любовном многоугольнике, так это выбор объекта страсти трёх женщин — сам Павел.



Фото: Соцсети

Уже три бабы плетут вокруг него козни, стараются. Одна борщ варит, другая заманивает худыми прелестями. Третья — на пляже красиво ходит. А он, актёр третьего эшелона, ещё и выбирает, кого ему полюбить сейчас.

Или я чего-то не понимаю, а Павлик — ого-го мужик?

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