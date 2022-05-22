 

Лихтенштейн подал заявку на вступление в НАТО

22.05.2022, 19:51, Разное
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Все 358 депутатов парламента Лихтенштейна ратифицировали документ, которым предусматривается подача заявки на вступление княжества в НАТО.

Указ сразу же отправился на подпись премьер-министру Даниэлю Ришу.

– В сегодняшнее тяжёлое время сложно оставаться суверенным государством без военной помощи. Наша страна со всех сторон окружена НАТО, поэтому для нашей безопасности лучше и нам войти в состав альянса. Народ Лихтенштейна давно хотел увидеть на своей территории американские базы, и сегодня отличное время для этого, – заявил глава правительства.

В соответствии с правилами НАТО Лихтенштейн обязан перечислять в бюджет альянса 2% от ВВП. На территории княжества уже к осени может высадиться пять морских пехотинцев из США.

Окончательное решение о вступлении Лихтенштейна в альянс ещё не принято из-за позиции Турции.

– По моим сведениям, в Лихтенштейне укрывается Фетхуллах Гюлен и курдские террористы. Пока княжество не выдаст их нам, не может быть никакой речи о членстве страны в НАТО, – сообщил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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