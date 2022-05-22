В Тегеране застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции

В Тегеране в результате вооруженного нападения убит офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейяд Ходаи, говорится в заявлении, распространенном КСИР.

В КСИР сообщили, что нападение произошло возле дома Ходаи на улице Моджахедини-Ислам. Он получил смертельное ранение в область головы. Двое неизвестных на мотоциклах открыли огонь по автомобилю Ходаи, передает агентство Анадолу.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Начата операция по их поимке. Отмечается, что убитый офицер участвовал в боевых действиях в рядах КСИР на территории Сирии.

Ранее сообщалось, что КСИР предотвратил диверсию на ядерном объекте Фордо.

—