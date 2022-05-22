 

В Тегеране застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции

22.05.2022, 19:20, Новости дня
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В Тегеране в результате вооруженного нападения убит офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейяд Ходаи, говорится в заявлении, распространенном КСИР.

В КСИР сообщили, что нападение произошло возле дома Ходаи на улице Моджахедини-Ислам. Он получил смертельное ранение в область головы. Двое неизвестных на мотоциклах открыли огонь по автомобилю Ходаи, передает агентство Анадолу.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Начата операция по их поимке. Отмечается, что убитый офицер участвовал в боевых действиях в рядах КСИР на территории Сирии.

Ранее сообщалось, что КСИР предотвратил диверсию на ядерном объекте Фордо.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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