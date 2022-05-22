Первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР

Колонна строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР, техника в первую очередь будет задействована в восстановлении мостов на автомобильных дорогах государственного значения ДНР, сообщили в министерстве транспорта Республики.

«В ДНР прибыли 15 специализированных машин. Машины направлены в Тельмановский район, там будут восстанавливать мост», – рассказали «Донецкому агентству новостей» в ведомстве.

Собеседница агентства добавила, что в ДНР прибыли автокраны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики.

«Мы благодарны за помощь, которую сегодня нам оказывает Пензенская область в восстановлении автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Мы встретили первую колонну техники. Эта техника в первую очередь будет задействована в восстановлении мостов на автомобильных дорогах государственного значения ДНР. Данные дороги имеют большую значимость – соединяют города и районы, имеют прямые выходы на границы с России и ЛНР», – передали в пресс-службе слова и. о. первого заместителя министра транспорта ДНР Андрея Литвиненко.

Ранее глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что его ведомство планирует помогать в восстановлении Мариуполя.

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