 

Премьер Польши призвал Норвегию поделиться прибылью от продажи газа и нефти

22.05.2022, 19:20, Новости дня
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Норвегия получает гигантскую прибыль от экспорта нефти и газа и должна поделиться своими доходами, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, общаясь с молодежью.

Моравецкий заявил, что Норвегия «опосредованно жирует» на ситуации, связанной с событиями на Украине. «Они должны этим поделиться», – сказал Моравецкий, призвав молодых людей писать об этом своим друзьям в Норвегии, информирует ТАСС. 

«Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит 100 млрд евро. Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью», – добавил польский премьер.

Слова польского премьера в воскресенье спровоцировали волну комментариев. В правящей партии, защищая Моравецкого, указали, что в самой Норвегии ведется дискуссия о том, чтобы направить часть заработанных средств на помощь Украине. Оппозиция критикует высказывания главы правительства, подчеркивая, что они могут негативно отразиться на отношениях Польши и Норвегии.

Ранее во Франции заявили, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие страны не смогут заменить поставки природного газа из РФ в Европу в долгосрочной перспективе. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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