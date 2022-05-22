Мнение: Устойчивая экономика, длинные деньги и инвестиции в зрелом возрасте

1. К маю западные экономисты окончательно признали, что антироссийские санкции не смогли поколебать нашу экономику. Да, санкции определённо подкинули проблем нескольким конкретным отраслям, вроде автопрома или авиаперевозок. Однако все ключевые экономические параметры у России остаются в норме (а то и лучше, чем были ранее):

https://lenta.ru/news/2022/05/06/ekonn/

Экономика России сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против нее санкции. Об этом говорится в статье британского журнала The Economist под названием «Российская экономика встала на ноги».

В материале говорится, что, согласно последним данным, «российская экономика противостоит предсказаниям о ее коллапсе». В частности, это подтверждается тем, что Россия продолжает выплаты по иностранным облигациям. Кроме того, рубль сохраняет те же позиции, что и до начала спецоперации, с помощью контролю за движением капитала и повышения процентной ставки, отмечается в статье. Однако главной причиной устойчивости экономики журнал называет энергоресурсы страны.

«В режиме реального времени» в большей степени «держатся» и показатели российской экономической активности. По данным издания, незначительно снизилось потребление электроэнергии, а после паузы в марте россияне «довольно свободно» тратят деньги в кафе, барах и ресторанах.

2. Дмитрий Медведев накануне написал, что России нужно привыкать жить в условиях западных санкций, ибо длится они будут не просто очень долго, а десятилетиями. Рассчитывать надо на собственные силы.

Выводить капиталы на Запад и вкладывать деньги во всякую модную ерунду будет объективно гораздо сложнее. А значит, следует думать о серьёзных инвестициях внутри страны. Цитирую недавний пост Кримсональтера:

https://t.me/crimsondigest/1449

Одна из главных тем нытья бизнеса в России – это “отсутствие длинных денег”. В теории, “длинные деньги” – это инвестиции с очень длинным сроком окупаемости в проекты или сектора экономики, которые нужны со стратегической точки зрения, но которые не могут дать быстрой финансовой отдачи.

В теории всё звучит хорошо. Впрочем, в теории даже плановая экономика звучит хорошо, но не работает на практике (строго по формуле: “идея – отличная, а биологический вид – неподходящий”).

“Длинные деньги” в руках почти любого чиновника или привилегированного бизнесмена – это индульгенция или на попил или на попил совмещённый с чудовищной неэффективностью – потому что “за деньги спросят через 30 лет, а к тому времени или ишак или падишах помрут” или за деньги вообще никогда не спросят. Хороший пример “инвестиций длинных денег” – это грузинская автопромышленность эпохи СССР, например.

Можно, конечно, проводить “контрольные мероприятия и т.д.” – но человеку в погонах далеко не всегда возможно (а иногда коррупционно-невозможно) оценить насколько хорошо были потрачены деньги за 5 лет на проект, который начнёт “отбиваться” через лет 30. Ещё сложнее со стороны оценить причины каких-то провалов или сложностей (а они неизбежно будут) – случилась ли реальная непредвиденная проблема (несмотря на добросовестные усилия) или перед нами результат глупости? В качестве источника “длинных денег” обычно предлагают государство, но государство-то как раз от вышеописанных проблем страдает в самый полный рост.

Я вам скажу циничную вещь. Не из учебников, а из жизни. Единственный реальный источник эффективных длинных денег в конкретной экономике – это деньги элиты конкретной страны (“аристократии”, “национального бизнеса”, “дип-стейта” как хотите, так и называйте), причём деньги только той части, которая осознала (или решила) что её личное будущее и будущее детей – навсегда (оттого деньги – “длинные”) связанно с конкретной страной.

Ваш покорный слуга как-то уже писал (в 2018):

“Только у очень глупого капитала нет родины. У умного капитала отечество есть, и даже больше: сила родного государства — важнейшее условие для самосохранения капитала. В силу исторической необходимости эти самоочевидные истины до той части российского бизнеса, которая ещё их не осознала, придётся доводить административными методами.”

Когда российский бизнес понимает, что санкции – это надолго (или навсегда), то неизбежно возникает необходимость инвестиций денег в России, причём таким образом чтобы России (и самому бизнесу) было максимально хорошо в максимально длительной перспективе.

Также решается вопрос о том кто будет обеспечивать добросовестность усилий: сами владельцы бизнеса (которые в отличие от чиновников – несменяемы) или даже их дети – будут и вникать, и контролировать и добиваться максимальной эффективности. Сами у себя не воруют и другим воровать не дадут.

3. В Школе капитализма я прикидываю, разумно ли инвестировать в зрелом возрасте. Цитирую фрагмент:

https://sponsr.ru/capitalism/15105/Do_kakogo_vozrasta_mojno_investirovat/

…к сожалению, чудес не бывает: чтобы привести свои финансы в порядок, надо тратить меньше, чем зарабатываешь. Но молодёжь полагает, будто думать о будущем ещё рано — надо торопиться жить в кредит, пока чувства ещё сильны, и упругие тела позволяют сполна наслаждаться удовольствиями. Люди постарше меняют лозунг — они говорят, что им теперь уже поздно, скоро неизбежная пенсия, так что остаётся только расслабиться и «нормально пожить» напоследок.

Обсудим сегодня ту часть живущих в кредит «стрекоз», которая постарше — тех, кто думает, что им уже 50-55-60, и потому инвестировать уже поздно.

Если бы я был телепроповедником, я бы указал на какую-нибудь знаменитость, разбогатевшую в пенсионном или в предпенсионном возрасте. Наша планета большая, так что таких примеров хватает с избытком — писатели, актёры, художники, спортсмены… Если угодно, даже бизнесмены: основатели МакДональдса и КФЦ пришли к успеху весьма немолодыми людьми…