Мнение: Белая роза

Все знают, что черная роза — эмблема печали, что красная роза — эмблема любви.

А вот белая роза, оказывается, символ дискредитации российской армии.

Во всяком случае, известную тагильскую художницу Алису Горшенину оштрафовали за публичные действия, дискредитирующие Вооруженные силы РоссииЮ именно за то, что стояла у детского центра «Мир» с белой розой в руках и лентами с какими-то надписями на татарском и чувашском языках.

Адвокат настаивал, что на фото надписи нечитаемы. Но судья все равно признал девушку виновной и назначил штраф в 35 тысяч рублей.

Выходит, что оштрафовали девушку именно за белую розу? Фоткаться с белыми розами тоже уже нельзя?

А еще мне интересно, а вот такие проявления поддержки спецоперации России на Украине – это не «публичные действия, дискредитирующие Вооруженные силы России»?

Фотографии отсюда

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