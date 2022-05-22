 

Мнение: Белая роза

22.05.2022, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все знают, что черная роза — эмблема печали, что красная роза — эмблема любви.

А вот белая роза, оказывается, символ дискредитации российской армии.

Во всяком случае, известную тагильскую художницу Алису Горшенину оштрафовали за публичные действия, дискредитирующие Вооруженные силы РоссииЮ  именно за то, что стояла у детского центра «Мир» с белой розой в руках и лентами с какими-то надписями на татарском и чувашском языках.

Адвокат настаивал, что на фото надписи нечитаемы. Но судья все равно признал девушку виновной и назначил штраф в 35 тысяч рублей.

Выходит, что оштрафовали девушку именно за белую розу? Фоткаться с белыми розами тоже уже нельзя?

А еще мне интересно, а вот такие проявления поддержки спецоперации России на Украине – это не «публичные действия, дискредитирующие Вооруженные силы России»?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12.21 / Сильно знающие

21.05.22 / Мнение: Джордж Буш осудил вторжение в Ирак и поддержал войну с Россией

20.04.21 / Петров и Боширов стали членами Общественной палаты России

30.10.21 / Любовь на всю жизнь: астрологи рассказали, какие пары знаков зодиака вместе пройдут весь земной путь

29.12.20 / Екатерина Гусева, Евгений Папунаишвили, Сергей Лазарев и другие участники нового сезона “Танцев со звездами”

04.03.22 / 5 мифов об эректильной дисфункции

23.03.21 / У полицейского в Хабаровском крае изъяли остров, принадлежащий Китаю c 2016 года

30.11.20 / Скандалы: Взятки ресторанами и мошенничество

30.11.20 / Полина Гагарина с сыном и Филипп Киркоров с детьми на премьере мультфильма “Полное погружение”

03.10.21 / Универсальный овощ: тыква может помочь выровнять тон и сделать кожу сияющей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика