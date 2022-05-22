Мнение: Белая роза
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Все знают, что черная роза — эмблема печали, что красная роза — эмблема любви.
А вот белая роза, оказывается, символ дискредитации российской армии.
Во всяком случае, известную тагильскую художницу Алису Горшенину оштрафовали за публичные действия, дискредитирующие Вооруженные силы РоссииЮ именно за то, что стояла у детского центра «Мир» с белой розой в руках и лентами с какими-то надписями на татарском и чувашском языках.
Адвокат настаивал, что на фото надписи нечитаемы. Но судья все равно признал девушку виновной и назначил штраф в 35 тысяч рублей.
Выходит, что оштрафовали девушку именно за белую розу? Фоткаться с белыми розами тоже уже нельзя?
А еще мне интересно, а вот такие проявления поддержки спецоперации России на Украине – это не «публичные действия, дискредитирующие Вооруженные силы России»?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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