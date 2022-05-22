Мнение: Самопрезентация

Пиар, в том виде, как он существует сейчас, то есть дешевые и грубые манипуляции, должен быть упразднен.

И он будет упразднен в обозримом будущем.

Информацию СМИ научатся подавать сдержанно, без эмоций и личных оценок, примерно так, как это принято в научной среде.

Все остальное будет считаться моветоном.

Давайте попробуем отрефлексировать свое отношение к чужой самопрезентации, чтобы понять правила презентации себя.

Лучшая презентация – это когда о вас спонтанно говорят независимые эксперты.

Если возникают сомнения в независимости экспертов, презентация уже не работает.

Самопрезентация, то есть когда вы рассказываете сами о себе, очень сложная тема.

Если вы обращаете внимание на самопрезентацию авторов в письмах в рубрику, вы видите, насколько трудно презентовать себя без багов.

Как только вы начинаете рассказывать о себе, у вас получается либо хвастовство, либо нытье, либо оправдания, либо поучения.

Это происходит потому, что вы по отношению к себе не можете выступать независимым экспертом, вы максимально заинтересованная сторона и самая предвзятая. А это значит ни одно ваше слово не может восприниматься как объективная информация, и само ваше намерение выступить перед другими экспертом в описании себя говорит о вашей глупости.

Обратили внимание, какой дурой выглядит вчерашняя автор?

“Отношения со мной нравятся. В начале часто даже вызывают восторг”

“Я слишком свободолюбивая и строптивая”.

“Я поняла, что у меня куча суперспособностей”.

И так далее.

Если у вас были маленькие дети и вы их помните в два-три года, вы знаете, что формирование самооценки у ребенка начинается с оценки себя в третьем лице. Дети говорят о себе так, как если бы шла речь о каком-то постороннем маленьком ребенке, который покушал, хочет играть, испачкал ручки или намочил штанишки.

Рапаны, как мы помним, развиваются интеллектуально, а в личностном развитии останавливаются на детском уровне, поэтому они на полном серьезе описывают себя и свои мокрые штанишки, полагая, что все их оценки люди будут принимать за чистую монету.

Вы должны понимать, откуда это происходит.

Это неспособность оценить, насколько собственные оценки себя предвзяты и воспринимаются другими скептически.

Даже когда вы описываете своего ребенка, это выглядит смешно. Он у вас умный и красивый, потому что ничего другого не могло отделиться от вашего тела, и всем смешно, как наивно вы об этом сообщаете. А уж когда вы нахваливаете себя, тем более.

Когда жалуетесь на свои недостатки, не лучше.

Когда вы жалуетесь на себя, никто кроме вас не может помочь вашей беде, никто не имеет такого же доступа к вам как вы, поэтому ваши жалобы выглядят чуть завуалированными просьбами опровергнуть нытье и похвалить вас.

Вы выглядите почти таким же тупым как тот, кто простодушно расхваливает себя, но еще более душным.

Давать себе прямые оценки нельзя, ни плохие, ни хорошие.

Даже на прямой вопрос и просьбу дать себе такую оценку лучше отвечать уклончиво, а когда вас никто не спрашивает, оценивать себя нельзя. В противном случае вы покажете себя глупым и эгоцентричным человеком и все данные вами характеристики помножатся на – 2 (минус два).

Давайте воспользуемся списком суперспособностей, которые описала про себя вчерашняя автор:

“- Способность качественно слушать

– Способность находить решение, даже если в моменте кажется, что его нет.

– Способность вызывать чувства и провоцировать

– Способность успокаивать и поддерживать

– Способность задавать меняющие вопросы

– Способность превращать всё в красоту, силу, практики и текст

– Способность соблазнять и вовлекать

– Способность делать обычную жизнь праздничной

– Способность находить классных людей

– Способность видеть красоту в людях и делиться радостью

– Способность генерировать смыслы и видеть связи

– Способность быстро прощать и переключаться

– Способность смеяться, даже если совсем не до шуток”

Мы могли бы подумать, что это пишет умственно неполноценный человек, если бы не знали, что умственно полноценные рапаны всегда так пишут. В каком-то смысле они неполноценны из-за эгоцентризма, но этот не наследственный интеллектуальный изъян и такта окружающих не требует, он довольно легко поддается коррекции, как только человек обратит внимание на свой эгоцентризм.

Посмотрите, половина этих характеристик, будь они даны автором подруге или коллеге, выглядели бы вполне нормально.

Другая половина характеристик в любом контексте комична, например “Способность превращать всё в красоту, силу, практики и текст” или “Способность задавать меняющиеся вопросы” или “Способность генерировать смыслы и видеть связи”. Даже если бы шла речь о подруге, автор выглядела бы нелепо, описывая, как та генерирует смыслы и связи и превращает в красоту и текст все.

Но мы бы поверили, что какая-то девушка весела, добра, отходчива, умеет слушать и находить друзей. Если бы автор писала о другом человеке, это были бы корректные характеристики.

Однако в тот момент, когда автор описывает так себя, все это превращается в противоположность.

Проследите за своей рефлексией.

Вот автор пишет, что умеет вызывать чувства и провоцировать, соблазнять и вовлекать.

Вы представляете городскую сумасшедшую.

Она идет в рваной шляпке с пером, улыбается и подмигивает солнышку, говорит сама с собой и любуется на свое перо в лужи.

Вы не то что не представляете соблазнительную девушку, вы уверены, что автор – очень странная тетка.

Почему возникает такое впечатление?

Потому что автор излагает характеристики, которые ей может дать только партнер.

Соблазнительна ли она, привлекательна ли, умеет ли она дразнить и вызывать эмоции – все это может сказать про нее другой человек, потому что все эти характеристики относятся к его восприятию.

И мы готовы даже простить субъективность, хоть и понимаем, что для одного кто-то привлекателен, для другого нет. Все равно мы принимаем такие характеристики как корректные описания.

Когда же автор сообщает нам, что она соблазнительна, мы понимаем, что она соблазнительна сама для себя. Она чувствует от себя соблазн, она поддается своим провокациям, он чувствует сама к себе влечение, и нам все это очень смешно. Иногда не смешно, а грустно, но суть та же самая: мы понимаем, что автор ку-ку.

Некоторые люди так шутят, хвалят себя, понимая, как комично это звучит со стороны. Но когда мы видим, что автор всерьез дает себе подобные характеристики, мы понимаем, что с ней все плохо.

И на этом фоне совсем иначе выглядит ее критика воображаемых мужчин.

Автору кажется, что ее критика показывает ее избирательность, но мы читаем в ее пожеланиях:

“Чтобы был хороший секс. Даже больше того – пробужденная телесность.”

И что мы понимаем про автора? Что секс у нее очень плохой и телесность мужчин рядом с ней спит.

Или читаем: “Люди творческих профессий и прочие слишком ( на мой вкус) ранимые одуванчики меня совсем не возбуждают”. И нам очевидно, что автора часто шлют лесом, а она считает, что чем-то поранила.

То есть из-за того, что автор описывает себя как городская сумасшедшая, все остальное мы воспринимаем с поправкой, что перед нами странная тетка в испачканном пальто, флиртующая с воображаемыми поклонниками.

Этот эффект называется фигура-фон, искажение поля из-за деформации фигуры.

Гештальтисты и другие психологи проводили много экспериментов на эту тему.

Людям говорили, что на фотографии маньяк и люди описывали его черты как дегенеративные.

Людям говорили, что на фотографии известный врач, и люди описывали его черты как одухотворенные.

Если самопрезентация человека в границах, мы симпатизируем ему и верим в его описания.

Если в самопрезентации человек вываливается из границ, мы чувствуем к нему отвращение и читаем все скептично. Причем скепсис наш возрастает пропорционально тому, насколько он вываливается из границ.

В описаниях партнеров человек может тоже быть в границах или нет.

Например, когда автор пишет: “Вообще меня точно в мужчине привлекает ясный ум, рациональность и логика”, это было бы почти в границах, за исключением “точно” и пафоса, будто ум кого-то может не привлекать, но в целом пролезало бы в границы с небольшим треском как толстый зад в дверь. Если бы автор не выдала в себе сразу дуру в большой короне, мы лояльно прочитали бы такое описание. Но совсем другое дело, когда мы уже знаем, кто это пишет. Мы представляем, как умный мужчина с недоумением слушает ее глупые речи, и эта картина кажется нам комичной. Она любит ясный ум, но очевидно, что такие кидаются от нее врассыпную.

То есть когда искажается фигура, искажается обратная связь и меняется весь контекст.

Вот почему вы должны быть очень внимательны и деликатны при любой самопрезентации.

До такого размаха как автор мало кто доходит, но огрехи при самопрезентации люди часто допускают.

А как выглядит красивая самопрезентация, как думаете?