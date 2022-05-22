Мнение: Новая окопная проза

…которую мы заслужили.

Еще один шедевр “русской окопной прозы” от Захара Прилепина:

“Услышал историю бойца от одного из командиров, хотел познакомиться лично, но не смог дотянуться – когда приехали в штаб, бойца отправили на «передок». И вообще он всё время там, впереди, что объясняется легко и просто: он – медик.

26, кажется, лет. Антоха. Даже позывного еще нет – не клеится. Работал санитаром в больнице, то есть у него была «броня». Никаких тебе снарядов, огненного дождя над головой, сиди себе в женском коллективе, пей чай с конфетами. Но как только позвали – без раздумий парень приехал на фронт.

Товарищи говорят – пришел в часть с высветленными волосами, шутят – «обабившийся» был, от пребывания среди врачей женского пола и медсестричек сам обрел какую-то плавность, скажем так, в общении. А тут – шахтерская, казацкая часть. Мужики – рубят напрямки, за словом в карман не лезут.

Командиры наблюдали – как войдет в коллектив. Потому что недобро, недоверчиво косились на этого «хипстера» самые отпетые, самые резкие из мужиков.

А ничего. Влился. Один из командиров говорит, что приехал недавно в штаб прифронтовой, а на карауле как раз стоял солдат из «отпетых». Спросил командир, где медик. И отпетый с уважением, с расстановкой так: «Ан-тон – внизу». Тут в тексте интонацию не передашь; но это так было сказано, будто с Антоном караульный на «вы», хотя в окопе все на «ты».

Как он уважение отбитых и отпетых заслужил? Нелегко и непросто. Был штурм деревни в марте, укропы хорошо окопались, использовали рельеф местности. Штурмовали луганчане, «музыканты» и резервисты вместе. Итог – 19 раненых. Медик – один. ОДИН НА 19 РАНЕНЫХ. Антоха справился. Всех отработал, всех отправил. А это ведь работа для крепкой психики и холодной головы: раненых надо рассортировать на тяжелых и легких, определить, кому сразу помочь, а кто потерпит. И никого он не бросил, не сдался, вообще слабины не дал.

А в начале мая у Антохи свадьба была. Комбат не хотел отпускать. Но выпросили офицеры для Антохи увольнение. Отгулял. И в 3 часа ночи уже увезли обратно, на передок. Такое время”

Написано все в том же незабываемом “краснозвездовом” стиле “из жизни говорящего скота”, то есть с сочащимся из каждой строчки презрением к тем, кого приходится описывать. И – ничего, “народу нравится”.